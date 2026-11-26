La iniciativa está disponible todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026

Banco Provincia mantiene una promoción de Cuenta DNI que permite recuperar parte del dinero destinado a los pasajes en transporte público y aprovechar un ahorro durante todos los días de la semana.

El beneficio alcanza a quienes utilizan una función específica de la billetera digital para pagar desde el celular. La propuesta contempla una devolución del 50% de cada viaje, aunque tiene un límite mensual y algunas condiciones que los usuarios deben tener en cuenta antes de utilizarla.

Cómo conseguir un reintegro del 50% en subtes y colectivos con Cuenta DNI

La promoción del Banco Provincia permite obtener un 50% de reintegro al pagar los viajes en subtes y colectivos mediante la herramienta Pagar viaje con QR de Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de devolución de $8.000 por persona al mes .

La iniciativa está disponible todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que quienes utilizan habitualmente el transporte público pueden acceder a un descuento durante sus traslados para ir al trabajo, estudiar o realizar otras actividades hasta fin de año.

La iniciativa está disponible todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026. (Foto: Banco Provincia) Banco Provincia

Para estos casos, hay una condición importante: el ahorro no se descuenta directamente al momento de pagar el pasaje. El usuario debe abonar el viaje con QR y posteriormente recibe el reintegro en su cuenta, hasta alcanzar el límite mensual establecido.

Qué colectivos y subtes permiten pagar con QR de Cuenta DNI

Actualmente, la funcionalidad está disponible en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas de colectivos que cuentan con terminales de cobro compatibles con tarjetas SUBE.

La promoción cubre servicios nacionales, provinciales y municipales que hayan incorporado este tipo de tecnología para pagar.

¿Cómo pagar el boleto con QR desde la aplicación Cuenta DNI?

Los pasos para pagar el viaje son los siguientes:

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI. Seleccionar Pagar viaje con QR, dentro de la sección Más opciones. Generar el código QR desde la pantalla del teléfono. Acercar el celular al lector habilitado del colectivo o subte. Esperar la confirmación de la operación.

Una vez realizado el pago, el reintegro se acredita posteriormente en la cuenta del usuario.