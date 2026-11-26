Banco Provincia mantiene una promoción de Cuenta DNI que permite recuperar parte del dinero destinado a los pasajes en transporte público y aprovechar un ahorro durante todos los días de la semana.
El beneficio alcanza a quienes utilizan una función específica de la billetera digital para pagar desde el celular. La propuesta contempla una devolución del 50% de cada viaje, aunque tiene un límite mensual y algunas condiciones que los usuarios deben tener en cuenta antes de utilizarla.
Cómo conseguir un reintegro del 50% en subtes y colectivos con Cuenta DNI
La promoción del Banco Provincia permite obtener un 50% de reintegro al pagar los viajes en subtes y colectivos mediante la herramienta Pagar viaje con QR de Cuenta DNI. El beneficio tiene un tope de devolución de $8.000 por persona al mes.
La iniciativa está disponible todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que quienes utilizan habitualmente el transporte público pueden acceder a un descuento durante sus traslados para ir al trabajo, estudiar o realizar otras actividades hasta fin de año.
Para estos casos, hay una condición importante: el ahorro no se descuenta directamente al momento de pagar el pasaje. El usuario debe abonar el viaje con QR y posteriormente recibe el reintegro en su cuenta, hasta alcanzar el límite mensual establecido.
Qué colectivos y subtes permiten pagar con QR de Cuenta DNI
Actualmente, la funcionalidad está disponible en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas de colectivos que cuentan con terminales de cobro compatibles con tarjetas SUBE.
La promoción cubre servicios nacionales, provinciales y municipales que hayan incorporado este tipo de tecnología para pagar.
¿Cómo pagar el boleto con QR desde la aplicación Cuenta DNI?
Los pasos para pagar el viaje son los siguientes:
- Ingresar a la aplicación Cuenta DNI.
- Seleccionar Pagar viaje con QR, dentro de la sección Más opciones.
- Generar el código QR desde la pantalla del teléfono.
- Acercar el celular al lector habilitado del colectivo o subte.
- Esperar la confirmación de la operación.
Una vez realizado el pago, el reintegro se acredita posteriormente en la cuenta del usuario.