Lo ordena la Resolución 508: habrá clases hasta el 23 de diciembre y estos alumnos deberán ir a las escuelas hasta un día antes de Nochebuena.

Los estudiantes de La Pampa finalizarán el ciclo lectivo el 23 de diciembre, dos días antes de Navidad.

Así lo indica el calendario escolar 2026, que fue publicado en la Resolución 508/2026 y establece cuándo terminan las clases en cada provincia.

Estudiantes de La Pampa tendrán clases hasta el 23 de diciembre

El Ministerio de Capital Humano publicó el calendario escolar oficial de 2026 donde se detallan las fechas de finalización de clases para las 24 jurisdicciones del país.

El cronograma fue definido en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones se comprometieron a garantizar 190 días de clases efectivos durante el ciclo lectivo.

Lo ordena la Resolución 508: habrá clases hasta el 23 de diciembre y estos alumnos deberán ir a las escuelas hasta un día antes de Nochebuena. Gemini IA.

Se trata de un piso común a nivel nacional, pero cada provincia cuenta con la facultad de fijar su propio calendario.

De esta manera, lo estudiantes de La Pampa serán los últimos en empezar las vacaciones de verano. El calendario que aparece en la página oficial del Gobierno nacional señala como fecha de fin de clases el 23 de diciembre, por lo que deberán concurrir hasta un día antes de Nochebuena.

Lo ordena la Resolución 508: habrá clases hasta el 23 de diciembre y estos alumnos deberán ir a las escuelas hasta un día antes de Nochebuena. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires y CABA

El calendario detalla que los alumnos de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las escuelas hasta el 22 de diciembre, mientras que los estudiantes porteños empezarán las vacaciones de verano el 18 de diciembre.

Calendario escolar 2026: cuándo terminan las clases en las otras provincias

El calendario oficial completo es el siguiente: