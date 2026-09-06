Trenes Argentinos ha oficializado un nuevo trayecto que enlazará Retiro con Junín. Durante su recorrido, los trenes atravesarán los barrios de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred . Además, los vagones contarán con aire acondicionado, baños y coche de comedor.

Todo lo que hay que saber acerca del nuevo recorrido

Tendrán un costo que variará entre $ 2.100 y $ 4.700, con fluctuaciones dependiendo del día de la semana y la clase seleccionada: primera clase o pullman. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio web o en las boleterías dispuestas.

Operará con frecuencia diaria. Desde la Ciudad, las formaciones ferroviarias saldrán a las 18:15 para completar el trayecto hacia el noroeste del conurbano en poco más de 90 minutos.

Todos los horarios de la nueva frecuencia

Arribará a José C. Paz a las 19:16, a Pilar a las 19:36, a Manzanares a las 19:46 y a Dr. Cabred a las 19:53.

Desde la Provincia, el tren parte de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52. Las paradas intermedias consisten en Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con un paso por Sáenz Peña a las 7:06.

La llegada a la terminal porteña se efectúa a las 7:28. Los domingos y feriados, el horario se ajusta: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y la llegada a Retiro es a las 7:49.

En la misma línea, se ha añadido una parada en Cortines (partido de Luján). Partiendo de Buenos Aires, se detendrá allí a las 20:05, mientras que en el regreso a Retiro pasará a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 los domingos.