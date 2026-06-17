Sócrates, sobre la amistad: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”

En una sociedad atravesada por las redes sociales, la comunicación instantánea y los vínculos cada vez más efímeros, una antigua reflexión atribuida a Sócrates vuelve a resonar con fuerza.

El filósofo griego sostenía que el verdadero valor de un amigo debe conocerse antes de que surja la necesidad de recurrir a él, una idea que hoy adquiere una notable actualidad.

Lejos de establecer una comparación material entre las personas y el dinero, el pensamiento socrático propone una mirada profunda sobre la calidad de los vínculos humanos.

La enseñanza invita a reconocer quiénes forman parte del círculo más cercano y qué tipo de apoyo pueden brindar antes de atravesar situaciones difíciles.

Desde esta perspectiva, las relaciones personales pueden entenderse como un capital emocional que se construye con el tiempo.

Así como una persona administra sus recursos económicos para afrontar momentos imprevistos, también resulta importante identificar cuáles son las amistades genuinas que estarán presentes ante circunstancias complejas como una enfermedad, una pérdida familiar o una crisis personal.

Sócrates, filósofo griego: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor” (foto: archivo).

La filosofía de Sócrates estaba centrada en la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la virtud. Aunque no dejó escritos propios, su legado llegó hasta la actualidad a través de discípulos y cronistas que registraron sus enseñanzas.

Su método de diálogo, conocido como mayéutica, consistía en formular preguntas para ayudar a las personas a reflexionar y descubrir respuestas por sí mismas.

Aplicada al ámbito de las relaciones humanas, esta forma de pensamiento impulsa a observar con atención los comportamientos cotidianos.

La autenticidad, la lealtad y la capacidad de acompañar sin esperar recompensas son algunos de los rasgos que permiten distinguir una amistad sólida de una conexión superficial.

En tiempos donde la cantidad de contactos suele confundirse con la calidad de los vínculos, la reflexión socrática funciona como una advertencia contra las expectativas poco realistas. Conocer verdaderamente a quienes nos rodean puede evitar decepciones futuras y fortalecer relaciones basadas en la confianza mutua.

La vida del propio Sócrates refuerza esta visión. Nacido en Atenas alrededor del año 470 a.C., dedicó gran parte de su existencia al debate filosófico y a la formación ética de sus conciudadanos. Su estilo de vida austero y su defensa inquebrantable de sus principios lo convirtieron en una figura emblemática de la coherencia moral.

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Su historia concluyó con una condena a muerte que aceptó sin renunciar a sus convicciones. La ejecución mediante cicuta terminó transformándolo en uno de los símbolos más representativos de la integridad intelectual y personal de la historia occidental.

Más de dos milenios después, su enseñanza sobre la amistad continúa ofreciendo una valiosa lección. Reconocer el valor de las personas antes de necesitarlas no solo fortalece los lazos individuales, sino que también contribuye a construir comunidades más solidarias y resilientes frente a los desafíos de la vida.