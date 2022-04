Síntomas post-COVID: los expertos recomiendan estar atentos a posibles problemas del corazón y el cerebro

El COVID-19 ya contagió a 9 millones de personas en Argentina, una cifra que podría ser significativamente mayor si se tiene en cuenta a aquellos que no han sido testeados o transitaron la enfermedad asintomáticamente y no fueron diagnosticados.

Amén de los efectos causados al momento de la infección, los especialistas hacen cada vez más énfasis de los problemas que podría traer en el corto, en el mediano y el largo plazo : desde posibles problemas del corazón y el cerebro hasta un año después del contagio con el virus SARS-CoV-2, incluso en las personas que tuvieron síntomas leves en la transición de la enfermedad.

Los signos y síntomas persistentes luego de haber padecido el COVID fueron reportados tanto en niños como en adultos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el "post-COVID" como una condición que ocurre en individuos con un historial probable o confirmado de infección con SARS-CoV-2 y que duran por lo menos dos meses y no pueden ser explicados fácilmente por un diagnóstico alternativo.

El Dr. José Biller, director de la clínica de neurología sobre COVID-19 en Loyola Medicine en Illinois, señaló a Los Angeles Times que los efectos a largo plazo incluyen "una infinidad de síntomas que afectan distintos órganos" .

Estos podrían ser los pulmones, podría ser a nivel cardiovascular, en el sistema nervioso, en la salud mental o con variaciones en el comportamiento. Aquellos que hayan padecido de COVID-19 deberían tener en cuenta los siguientes riesgos posibles:

DESPUÉS DEL COVID-19, LOS PROBLEMAS A LOS QUE HAY QUE ESTAR ATENTOS

ENFERMEDAD CARDÍACA Y DERRAME CEREBRAL

Un estudio publicado en Nature Medicine en febrero concluyó que el riesgo de sufrir problemas cardíacos un año después de la infección de COVID-19 es "considerable".

Entre las eventuales complicaciones se encuentran los latidos irregulares, la insuficiencia cardíaca y otras derivaciones coronarias ; por lo que los especialistas en la salud recomiendan realizar chequeos cardiológicos luego de haber transitado la enfermedad.

El relevo hecho en veteranos estadounidenses, en su mayoría hombres, concluyó que quienes habían tenido COVID-19 tenían un 63% más de probabilidad de tener algún tipo de problema cardiovascular. El estudio de Nature Medicine también encontró un 52% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral al año entre los sobrevivientes de COVID-19 , o unos cuatro derrames cerebrales más por cada 1,000 personas.

PROBLEMAS CEREBRALES

El reporte de Los Angeles Times recabó que "entre los 113 pacientes de Biller en la clínica de COVID a largo plazo, casi 3 de 4 reportaron la llamada niebla mental. "No les es posible realizar varias tareas al mismo tiempo y tienen dificultad para aprender nuevas habilidades" .

A su vez, un estudio reciente de Nature con 785 personas entre 51 y 81 años de edad, concluyó que quienes padecieron COVID-19 perdieron más materia gris y se les encogió más el cerebro que quienes no lo padecieron.

SALUD MENTAL

Entre las investigaciones internacionales en la materia, el estudio PSY-COVID , en la que participan más de 45 universidades de varios países del mundo, arrojó resultados preliminares que hacen referencia a la prevalencia del trastorno de ansiedad o depresión.

El relevo aclara que el trastorno de ansiedad supera el 40% y el trastorno depresivo el 10% de la población estudiada.

El Dr. Siddharth Singh , director de la clínica de cardiología post-COVID-19 en el Smidt Heart Institute de Cedars-Sinai Medical Center, marcó que "la salud mental está estrechamente enlazada con la salud cardiovascular" .

Si alguien está ansioso o deprimido, "no va a hacer mucho ejercicio, no va a cuidar su dieta, no va a tomar control de su hipertensión y otros factores de riesgo, su sueño se afecta y eso puede impactar la salud cardiovascular, etcétera" . Él dijo que muchos sobrevivientes de COVID-19 también tienen dolores, tristezas y trastornos de estrés postraumático no resueltos, lo que puede contribuir a un descenso en la salud mental.

FATIGA