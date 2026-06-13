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Los scones son una de las recetas más tradicionales para acompañar el desayuno o la merienda. Sin embargo, las versiones clásicas suelen llevar harina refinada y manteca en grandes cantidades.

Por eso, cada vez más personas buscan alternativas más saludables que permitan disfrutar del mismo sabor sin resignar calidad nutricional.

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Esta receta de scones saludables reemplaza la harina tradicional y la manteca por ingredientes más livianos, conservando una textura tierna y un sabor ideal para acompañar con café, té o mate.

La versión saludable de los scones que cada vez más personas eligen

La clave de esta preparación está en utilizar harina de avena y yogur natural, dos ingredientes que aportan más nutrientes y permiten obtener una masa suave sin necesidad de incorporar manteca.

Sin harina ni manteca: cómo hacer los clásicos scones de la abuela saludables, deliciosos y listos en minutos Fuente: Archivo
Sin harina ni manteca: cómo hacer los clásicos scones de la abuela saludables, deliciosos y listos en minutos Fuente: Archivo

Además, la receta puede prepararse en pocos minutos y no requiere experiencia previa en cocina, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes buscan una merienda casera y saludable.

Ingredientes para hacer scones saludables

  • 200 gramos de harina de avena.
  • 1 huevo.
  • 150 gramos de yogur natural o griego.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Endulzante a gusto o 1 cucharada de miel.
  • Una pizca de sal.

Paso a paso para preparar los scones

  • Precalentar el horno a 180°C.
  • Colocar en un recipiente la harina de avena, el polvo para hornear y la pizca de sal.
  • Agregar el huevo, el yogur, la esencia de vainilla y el endulzante elegido.
  • Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  • Formar un disco de aproximadamente dos centímetros de espesor.
  • Cortar los scones con un molde redondo o utilizando un vaso.
  • Colocarlos sobre una placa para horno previamente engrasada o cubierta con papel manteca.
  • Cocinar durante 15 a 20 minutos hasta que estén levemente dorados.
  • Dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Por qué esta receta es más saludable

A diferencia de los scones tradicionales, esta versión reduce considerablemente las grasas saturadas al eliminar la manteca y aporta más fibra gracias a la avena.

Sin harina ni manteca: cómo hacer los clásicos scones de la abuela saludables, deliciosos y listos en minutos Fuente: Archivo
Sin harina ni manteca: cómo hacer los clásicos scones de la abuela saludables, deliciosos y listos en minutos Fuente: Archivo

Además, el yogur ayuda a mantener la humedad de la masa y aporta proteínas que contribuyen a una mayor sensación de saciedad.

Cómo acompañar estos scones para una merienda equilibrada

Estos scones pueden servirse solos o acompañados con:

  • Queso untable bajo en grasa.
  • Mermeladas sin azúcar agregada.
  • Frutas frescas.
  • Miel en pequeñas cantidades.
  • Té, café o mate.

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Gracias a su preparación sencilla y a sus ingredientes más livianos, esta receta se convirtió en una de las alternativas favoritas para quienes buscan disfrutar de los clásicos scones de la abuela en una versión más saludable y lista en muy pocos minutos.