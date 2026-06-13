Sin harina ni manteca: cómo hacer los clásicos scones de la abuela saludables, deliciosos y listos en minutos

Los scones son una de las recetas más tradicionales para acompañar el desayuno o la merienda. Sin embargo, las versiones clásicas suelen llevar harina refinada y manteca en grandes cantidades.

Por eso, cada vez más personas buscan alternativas más saludables que permitan disfrutar del mismo sabor sin resignar calidad nutricional.

Esta receta de scones saludables reemplaza la harina tradicional y la manteca por ingredientes más livianos, conservando una textura tierna y un sabor ideal para acompañar con café, té o mate.

La versión saludable de los scones que cada vez más personas eligen

La clave de esta preparación está en utilizar harina de avena y yogur natural, dos ingredientes que aportan más nutrientes y permiten obtener una masa suave sin necesidad de incorporar manteca.

Sin harina ni manteca: cómo hacer los clásicos scones de la abuela saludables, deliciosos y listos en minutos Fuente: Archivo

Además, la receta puede prepararse en pocos minutos y no requiere experiencia previa en cocina, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes buscan una merienda casera y saludable.

Ingredientes para hacer scones saludables

200 gramos de harina de avena.

1 huevo.

150 gramos de yogur natural o griego.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Endulzante a gusto o 1 cucharada de miel.

Una pizca de sal.

Paso a paso para preparar los scones

Precalentar el horno a 180°C.

Colocar en un recipiente la harina de avena, el polvo para hornear y la pizca de sal.

Agregar el huevo, el yogur, la esencia de vainilla y el endulzante elegido.

Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Formar un disco de aproximadamente dos centímetros de espesor.

Cortar los scones con un molde redondo o utilizando un vaso.

Colocarlos sobre una placa para horno previamente engrasada o cubierta con papel manteca.

Cocinar durante 15 a 20 minutos hasta que estén levemente dorados.

Dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Por qué esta receta es más saludable

A diferencia de los scones tradicionales, esta versión reduce considerablemente las grasas saturadas al eliminar la manteca y aporta más fibra gracias a la avena.

Sin harina ni manteca: cómo hacer los clásicos scones de la abuela saludables, deliciosos y listos en minutos Fuente: Archivo

Además, el yogur ayuda a mantener la humedad de la masa y aporta proteínas que contribuyen a una mayor sensación de saciedad.

Cómo acompañar estos scones para una merienda equilibrada

Estos scones pueden servirse solos o acompañados con:

Queso untable bajo en grasa.

Mermeladas sin azúcar agregada.

Frutas frescas.

Miel en pequeñas cantidades.

Té, café o mate.

Gracias a su preparación sencilla y a sus ingredientes más livianos, esta receta se convirtió en una de las alternativas favoritas para quienes buscan disfrutar de los clásicos scones de la abuela en una versión más saludable y lista en muy pocos minutos.