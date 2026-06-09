Sin harina ni azúcar: cómo hacer el tiramisú perfecto que está listo en minutos y lleva muy pocos ingredientes Fuente: Shutterstock

El tiramisú es uno de los postres más populares del mundo, pero su receta tradicional suele incluir azúcar y productos con harina.

Sin embargo, existe una versión más liviana y saludable que conserva toda la cremosidad y el sabor característico de este clásico italiano, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a algo dulce.

Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, este tiramisú sin harina ni azúcar se convirtió en una de las recetas favoritas de quienes buscan opciones más saludables para el desayuno, la merienda o el postre.

Cómo hacer un tiramisú saludable sin harina ni azúcar

La clave de esta receta está en reemplazar los ingredientes tradicionales por alternativas con mayor aporte proteico y sin azúcares añadidos.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer el tiramisú perfecto que está listo en minutos y lleva muy pocos ingredientes Fuente: Shutterstock

Ingredientes

200 gramos de yogur griego natural sin azúcar.

200 gramos de queso crema light.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Endulzante apto para cocción a gusto.

1 taza de café frío.

2 bananas maduras.

Cacao amargo en polvo para decorar.

Paso a paso para preparar el tiramisú

Mezclar el yogur griego con el queso crema hasta obtener una preparación homogénea.

Agregar la esencia de vainilla y el endulzante elegido.

Cortar las bananas en láminas finas.

Colocar una capa de banana en la base de una fuente o recipientes individuales.

Humedecer ligeramente las láminas con un poco de café frío.

Cubrir con una capa de la mezcla de yogur y queso crema.

Repetir el procedimiento hasta completar dos o tres capas.

Finalizar con una capa de crema.

Espolvorear cacao amargo sobre la superficie.

Llevar a la heladera durante al menos una hora antes de servir.

Por qué esta versión es más saludable

A diferencia del tiramisú tradicional, esta receta elimina completamente la harina y el azúcar refinada. Además, incorpora ingredientes con mayor contenido de proteínas y menos calorías, lo que ayuda a generar una mayor sensación de saciedad.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer el tiramisú perfecto que está listo en minutos y lleva muy pocos ingredientes Fuente: Shutterstock

El yogur griego aporta proteínas y calcio, mientras que la banana brinda dulzor natural y potasio. Por su parte, el cacao amargo suma antioxidantes y un intenso sabor a chocolate sin necesidad de agregar azúcar.

Un postre fácil, rápido y perfecto para cualquier momento

Una de las grandes ventajas de esta receta es que no requiere horno ni técnicas complicadas de repostería. En pocos minutos puede prepararse un postre fresco, cremoso y mucho más liviano que la versión clásica.

Por eso, este tiramisú saludable se convirtió en una alternativa ideal para quienes quieren disfrutar de algo dulce sin harina ni azúcar, manteniendo el sabor y la textura que hicieron famoso a este tradicional postre italiano.