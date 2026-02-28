Cada vez son más las personas que buscan reemplazos prácticos al pan tradicional, ya sea por motivos de salud, por seguir una alimentación baja en carbohidratos o simplemente por ahorrar tiempo en la cocina. También conocido como cloud bread, el pan nube se caracteriza por no llevar harina ni requerir horno. Su estructura aireada se logra gracias a una base de huevos y queso crema, una combinación que permite obtener un resultado esponjoso y suave. Para una versión básica de pan nube se requieren pocos ingredientes: El primer paso consiste en separar las claras de las yemas. Las claras deben colocarse en un bowl limpio y seco para que puedan batirse correctamente. En otro recipiente, mezclar las yemas con el queso crema, el polvo de hornear y la sal hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. Luego, batir las claras a punto firme. Este paso es clave, ya que cuanto más aire incorporen, más liviano y esponjoso será el resultado final. Una vez listas, integrar las claras a la mezcla de yemas con movimientos suaves y envolventes, evitando que pierdan volumen. Calentar la sartén a fuego medio. Con ayuda de una cuchara, formar pequeños discos con la preparación y colocarlos sobre la superficie caliente. Cocinar durante dos o tres minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes. Las superficies de buena calidad, como la línea Olive de Hudson, permiten que el pan nube se cocine de manera pareja sin pegarse, lo que simplifica tanto la cocción como la limpieza posterior. Una vez listos, retirar y dejar enfriar unos minutos. El resultado es un pan flexible, liviano y aireado, ideal para combinar con ingredientes dulces o salados según el momento del día.