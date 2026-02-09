Cuando llega el final del día y la energía escasea, nada mejor que apostar por recetas simples, nutritivas y que aprovechen lo que ya tenemos en casa. La frittata de papa y verduras, de inspiración italiana, es una alternativa ideal que combina el espíritu de la tortilla tradicional con una cocción más liviana y versátil. A diferencia de la tortilla clásica, la frittata se cocina con menos aceite y admite prácticamente cualquier combinación de vegetales. Es una excelente forma de reducir desperdicios y transformar sobras en un plato completo, sabroso y fácil de digerir. Para empezar con la preparación hay que pelar y cortar las papas en cubos pequeños o en rodajas finas, hervirlas unos minutos hasta que estén tiernas, pero sin desarmarse. Mientras tanto, calentar un poco de aceite en una sartén, como la que ofrece la marca Hudson de la Línea Granito, ideal por su antiadherencia que evita que los alimentos se peguen y facilita una cocción pareja incluso con poco aceite. Saltear la cebolla y las verduras elegidas hasta que estén blandas. Luego, sumar las papas al salteado y mezclar suavemente. En un bol aparte, como la Ensaladera de Vidrio Templado Hudson de 2 litros, que es resistente y apta para freezer, heladera y lavavajillas, batir los huevos con sal, pimienta y queso. Volcar la mezcla de huevos sobre las verduras en una fuente para horno y asegurate de que quede bien distribuida. Luego, hornear la preparación en el horno precalentado a 180°C y entre 20 y 25 minutos, hasta que el borde esté firme pero el centro se mantenga apenas jugoso. Ese punto es clave para que la frittata quede húmeda y tierna, ya que termina de asentarse durante el reposo. Una vez lista, la frittata se puede disfrutar caliente, tibia o fría.