Sin azúcar agregada ni harinas refinadas, permite disfrutar una merienda saludable en solo 15 minutos. (Fuente: Archivo)

Para quienes disfrutan de la merienda, el bizcochuelo de avena preparado en licuadora se convirtió en una de las recetas más buscadas por su rapidez y practicidad. En apenas 15 minutos, permite disfrutar una opción casera, saludable y perfecta para acompañar café, té o mate.

Esta preparación se destaca por no incluir azúcar agregada ni harinas refinadas, lo que contribuye a mantener una alimentación equilibrada. Además, ofrece una textura esponjosa, un sabor suave y la posibilidad de personalizarlo con frutas, semillas o especias.

Gracias a ingredientes simples como la avena y los huevos, este bizcochuelo aporta fibra, proteínas y energía sostenida, convirtiéndose en una alternativa económica y nutritiva para el día a día.

Cómo preparar un bizcochuelo de avena en licuadora: receta fácil y saludable

El bizcochuelo de avena en licuadora se caracteriza por su preparación sencilla y rápida. En pocos pasos, permite obtener una mezcla homogénea sin necesidad de utilizar batidora ni equipamiento adicional.

La avena mejorara funciones como la memoria, la concentración y el estado de ánimo, especialmente cuando se consume en el momento adecuado del día. Imagen: archivo.

Ingredientes para 6 porciones

2 tazas de avena (tradicional o instantánea)

2 huevos

1 taza de leche (convencional o vegetal)

1 banana madura o 2 cucharadas de miel para endulzar

Opcionales:

Esencia de vainilla, canela o ralladura de limón

1 cucharadita de polvo de hornear para una textura más aireada

Paso a paso para hacer un bizcochuelo de avena casero

Colocar en la licuadora la avena , los huevos, la leche y la banana o miel. Licuar hasta obtener una preparación uniforme. Si la mezcla queda espesa, agregar un chorrito extra de leche. Verter en un molde engrasado o con papel manteca. Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el palillo salga limpio. Dejar enfriar, desmoldar y servir.

Una receta simple, fácil y saludable.

Opciones para endulzar el bizcochuelo sin azúcar refinado

Para quienes buscan evitar el azúcar tradicional, existen alternativas naturales que permiten conservar un sabor agradable sin comprometer la calidad nutricional:

Banana madura : aporta dulzor, humedad y vitaminas.

Miel o jarabe de agave: brindan un sabor suave y natural.

Dátiles o pasas procesadas: ideales para quienes prefieren endulzantes integrales.

Cacao amargo, canela o vainilla: realzan el gusto sin sumar calorías vacías.

Por qué el bizcochuelo de avena es una opción ideal para la merienda

La avena es un ingrediente reconocido por su aporte de fibra, proteínas y energía de liberación lenta, permitiendo mantener la saciedad por más tiempo y favoreciendo una digestión saludable. Además, contribuye al control del colesterol y se adapta a diferentes tipos de alimentación.

Por su versatilidad, economía y rapidez, este bizcochuelo se posiciona como una de las recetas más elegidas para disfrutar una merienda liviana, casera y nutritiva.