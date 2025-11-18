En esta noticia

Para quienes disfrutan de la merienda, el bizcochuelo de avena preparado en licuadora se convirtió en una de las recetas más buscadas por su rapidez y practicidad. En apenas 15 minutos, permite disfrutar una opción casera, saludable y perfecta para acompañar café, té o mate.

Esta preparación se destaca por no incluir azúcar agregada ni harinas refinadas, lo que contribuye a mantener una alimentación equilibrada. Además, ofrece una textura esponjosa, un sabor suave y la posibilidad de personalizarlo con frutas, semillas o especias.

Te puede interesar

Cómo hacer helado de banana casero: la receta en la licuadora con 2 ingredientes y en minutos

Te puede interesar

Mezclar una cucharada de aceite de oliva con ajo: por qué se recomienda y qué beneficios tiene

Gracias a ingredientes simples como la avena y los huevos, este bizcochuelo aporta fibra, proteínas y energía sostenida, convirtiéndose en una alternativa económica y nutritiva para el día a día.

Cómo preparar un bizcochuelo de avena en licuadora: receta fácil y saludable

El bizcochuelo de avena en licuadora se caracteriza por su preparación sencilla y rápida. En pocos pasos, permite obtener una mezcla homogénea sin necesidad de utilizar batidora ni equipamiento adicional.

La avena mejorara funciones como la memoria, la concentración y el estado de ánimo, especialmente cuando se consume en el momento adecuado del día. Imagen: archivo.
La avena mejorara funciones como la memoria, la concentración y el estado de ánimo, especialmente cuando se consume en el momento adecuado del día. Imagen: archivo.

Ingredientes para 6 porciones

  • 2 tazas de avena (tradicional o instantánea)
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche (convencional o vegetal)
  • 1 banana madura o 2 cucharadas de miel para endulzar
  • Opcionales:
  • Esencia de vainilla, canela o ralladura de limón
  • 1 cucharadita de polvo de hornear para una textura más aireada

Paso a paso para hacer un bizcochuelo de avena casero

  1. Colocar en la licuadora la avena, los huevos, la leche y la banana o miel.
  2. Licuar hasta obtener una preparación uniforme.
  3. Si la mezcla queda espesa, agregar un chorrito extra de leche.
  4. Verter en un molde engrasado o con papel manteca.
  5. Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que el palillo salga limpio.
  6. Dejar enfriar, desmoldar y servir.
Una receta simple, fácil y saludable.
Una receta simple, fácil y saludable.

Opciones para endulzar el bizcochuelo sin azúcar refinado

Para quienes buscan evitar el azúcar tradicional, existen alternativas naturales que permiten conservar un sabor agradable sin comprometer la calidad nutricional:

  • Banana madura: aporta dulzor, humedad y vitaminas.
  • Miel o jarabe de agave: brindan un sabor suave y natural.
  • Dátiles o pasas procesadas: ideales para quienes prefieren endulzantes integrales.
  • Cacao amargo, canela o vainilla: realzan el gusto sin sumar calorías vacías.
Atención.¿En la nevera o fuera? Esta es la mejor ubicación para tener los huevos y cuidar sus proteínas
No te lo pierdas.Cáscara de banana con vinagre: para qué sirve y por qué recomiendan esta mezcla

Por qué el bizcochuelo de avena es una opción ideal para la merienda

La avena es un ingrediente reconocido por su aporte de fibra, proteínas y energía de liberación lenta, permitiendo mantener la saciedad por más tiempo y favoreciendo una digestión saludable. Además, contribuye al control del colesterol y se adapta a diferentes tipos de alimentación.

Por su versatilidad, economía y rapidez, este bizcochuelo se posiciona como una de las recetas más elegidas para disfrutar una merienda liviana, casera y nutritiva.