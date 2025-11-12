Las recetas saludables han ganado un papel muy importante dentro de las formas de alimentación y lo que antes era una opción para incorporar en la dieta, ahora se ha vuelto la forma de consumir alimentos en el día a día.
Asimismo, las variantes para aplicar recetas orientadas hacia una alimentación saludable son de todo tipo y actualmente se puede hacer prácticamente cualquier preparación con otros ingredientes.
Esto, por su parte, también se aplica en la pastelería y hay una forma de hacer brownies de chocolate sin harina, manteca ni azúcar y que quedan de maravilla.
Cómo hacer los mejores brownies sin harina ni manteca
Para poder hacer la receta del brownie de chocolate saludable, se deberán tener una serie de ingredientes de los cuales no requieren azúcar, manteca ni harina:
- Dos huevos
- Media barra de chocolate sin azúcar
- Cuatro cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
- Un puñado de nueces
- Media taza de harina de avena
- Miel o edulcorante
- Media calabaza
- Una cucharadita de polvo para hornear
Paso a paso: cómo hacer lo brownies saludables
- Lo primero que se debe hacer es hervir la calabaza hasta tenerla en el punto de poder hacerla puré. Para esto es importante dejarla escurrir y que pierda todo el líquido que absorbe durante la cocción.
- Una vez hecho esto, se debe pisar y mezclar con la harina de avena separar. Es importante que ambos ingredientes queden bien integrados para un mejor resultado.
- Mientras tanto, en un bowl mezclar los dos huevos con el cacao en polvo, la cucharadita de polvo para hornear y el endulzante seleccionado.
- Al tener una mezcla homogénea, incorporar a la calabaza y la harina de avena que se combinó inicialmente e integrar las dos preparaciones.
- En un molde apto para horno, el cual puede ser de silicona o antiadherente, depositar toda la mezcla y agregarle las nueces y el chocolate en barra cortado en trozos.
- Por último, se debe llevar a un horno precalentado a 180 grados y cocinar durante 30 a 40 minutos aproximadamente. Cuando esté listo, retirar y dejar enriar para poder desmoldarlo.