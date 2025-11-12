Sin azúcar, harina ni manteca: cómo hacer el brownie más saludable, bajo en calorías y que queda súper húmedo en minutos Fuente: Shutterstock

Las recetas saludables han ganado un papel muy importante dentro de las formas de alimentación y lo que antes era una opción para incorporar en la dieta, ahora se ha vuelto la forma de consumir alimentos en el día a día.

Asimismo, las variantes para aplicar recetas orientadas hacia una alimentación saludable son de todo tipo y actualmente se puede hacer prácticamente cualquier preparación con otros ingredientes.

Esto, por su parte, también se aplica en la pastelería y hay una forma de hacer brownies de chocolate sin harina, manteca ni azúcar y que quedan de maravilla.

Sin azúcar, harina ni manteca: cómo hacer el brownie más saludable, bajo en calorías y que queda súper húmedo en minutos Fuente: Shutterstock

Cómo hacer los mejores brownies sin harina ni manteca

Para poder hacer la receta del brownie de chocolate saludable, se deberán tener una serie de ingredientes de los cuales no requieren azúcar, manteca ni harina:

Dos huevos

Media barra de chocolate sin azúcar

Cuatro cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

Un puñado de nueces

Media taza de harina de avena

Miel o edulcorante

Media calabaza

Una cucharadita de polvo para hornear

Sin azúcar, harina ni manteca: cómo hacer el brownie más saludable, bajo en calorías y que queda súper húmedo en minutos Fuente: Archivo

Paso a paso: cómo hacer lo brownies saludables