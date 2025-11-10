Para quienes buscan alternativas rápidas y bajas en carbohidratos, encontrar una opción de pan se vuelve un desafío.

Te presentamos una solución eficiente: una receta que requiere solo tres ingredientes y se prepara íntegramente en el microondas. En pocos minutos, tendrás listo un sustituto del pan funcional y apto para el consumo keto.

Este pan es 100% keto

La dieta cetogénica se basa en reducir drásticamente los carbohidratos para que el cuerpo entre en estado de cetosis, usando las grasas como combustible. Los panes tradicionales están hechos con harinas que son pura carga de hidratos.

Este pan de dos ingredientes principales, el huevo y el queso crema, son fundamentalmente proteínas y grasas. Al no llevar cereales, azúcares ni harinas refinadas, su contenido de carbohidratos netos es prácticamente nulo.

Receta de pan keto con tres ingredientes

Para elaborar este pan exprés, solo son necesarios los siguientes elementos.

Ingredientes

Huevo: 1 unidad.

Queso Crema: 2 cucharadas soperas.

Polvo de hornear (Agente Leudante)

Te aconsejamos agregar una pizca de sal y pimienta para potenciar el sabor.

Paso a paso para hacer el pan keto rapidísimo en sartén o microondas

El proceso de mezcla es el mismo, pero el método final varía según prefieras una porción individual densa (microondas) o varios “panqueques” aireados (sartén).

En un recipiente, incorporá el huevo y el queso crema . Agregá el polvo de hornear, sal y pimienta.

Batí con fuerza con un tenedor hasta obtener una mezcla uniforme y cremosa, sin grumos de queso. El objetivo es incorporar aire para que leve correctamente.

Opción en microondas (pan individual)

Este método es ideal si buscás una porción de pan más densa y tipo bollo. Para esto, tenés que colocar la preparación en una taza apta para microondas previamente aceitada.

Cociná a máxima potencia durante 60 a 90 segundos. Al escuchar la campana del microondas, revisá que el centro del pan esté firme. Si aún se ve húmedo, cociná en tandas de 15 segundos adicionales.

Opción en Sartén (estilo panqueque)

Este método ofrece dos o tres porciones más finas, con una textura más similar al pan nube (cloud bread).

Colocá una sartén antiadherente a fuego bajo y agregá aceite o manteca para evitar que la mezcla se pegue.

Con una cuchara, volcá porciones de la mezcla en la sartén, formando pequeños círculos separados.

Cociná a fuego bajo durante 1 a 2 minutos o hasta que veas burbujas en la superficie y los bordes estén firmes.

Con una espátula, volteá con cuidado cada porción y cociná por el otro lado hasta que estén doradas y cocidas por dentro.

La clave para estos pancitos es el tiempo que tengas disponible para hacerlos ya que ambos métodos ofrecen una solución práctica y rápida para obtener un producto similar al pan dentro de una dieta restrictiva en carbohidratos.

Si querés darles un toque más, podés agregar semillas de lino, chía o amapolas antes de ponerlos a cocinar.