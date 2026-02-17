El pasado 14 de febrero se conmemoró el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, las cuales afectan a miles de bebés recién nacidos en Argentina cada año, y es por este motivo que se realizan campañas y jornadas de concientización para detectarlas a tiempo y mejorar sustancialmente la calidad de vida. Según la Federación Argentina de Cardiología (FAC), las cardiopatías congénitas son las malformaciones cardíacas más frecuentes al nacer. “Se estima que afectan aproximadamente a 1 de cada 100 recién nacidos", señalaron en la última campaña compartida en sus redes sociales. Se estima que un total de 7.000 bebés nacen con algún tipo de afección cardíaca anualmente. Esta condición se produce cuando el corazón no se desarrolla de manera normal durante el embarazo. En algunos casos son leves las alteraciones; sin embargo, en otras, no pueden llegar a comprometer la circulación sanguínea y la oxigenación de órganos vitales. En este sentido, es de vital importancia llevar adelante los controles adecuados y el seguimiento pertinente, ya que el diagnóstico precoz pueden permitir mejorar la calidad y expectativa de vida de quienes padecen esta condición. Según el el Hospital Garraham, son la principal causa de muerte en bebés menores a un año. “Se aconseja que a partir de la semana 20 de embarazo, se debe realizar una ecocardiografía fetal”, indicaron desde el hospital. Se trata de un procedimiento que permite identificar a la gran mayoría de las cardiopatías moderadas y complejas antes del nacimiento. Este diagnóstico permite planificar el nacimiento, organizar al equipo de atención y comenzar a cuidar al bebé en un centro de alta complejidad desde el día uno. El niño podrá incorporarse al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, el cual asegura la derivación, tratamiento y controles posteriores en todos los niños del país sin obra social. Todo este marco logra reducir tiempos de esperas y muertes infantiles por malformaciones congénitas. En la mitad de los casos diagnosticados con cardiopatía congénita, se necesitará cirugía durante el primer año de vida. Es decir, tanto la jornada del 14 de febrero como las campañas que se llevan a nivel nacional buscan concientizar a las familias que esperan un hijo, de realizar los controles médicos pertinentes durante los embarazos, ya que estos pueden salvar vidas. Muchos son los casos de niños que pudieron salvarse por la detección temprana y llevar una vida normal tras la cirugía. Solo es cuestión de llevar los recaudos pertinentes con el pediatra de turno para que solicite el estudio.