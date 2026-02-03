El reconocido actor argentina Peter Lanzani fue internado de urgencia este fin de semana luego de sufrir una descompensación en su domicilio. Sin embargo, el alivio llegó a sus seguidores cuando se conoció que fue operado de apendicitis y compartió la noticia a través de sus redes sociales.

El actor argentino reconocido por sus trabajos en Chiquititas sin fin (2006) ingresó al Sanatorio de Colegiales este domingo al mediodía tras sufrir un cuadro de descompensación en su domicilio.

Peter Lanzani es uno de los protagonistas de la película "Argentina, 1985"

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que tuvo que ser trasladado en silla de ruedas en el recinto médico. El lunes por la noche, el panelista de LAM (América), Pepe Ochoa, brindó más detalles: “Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”. Luego añadió: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para variar cosas porque pensaron que iban a tener que operarlo”.

Este martes se dio a conocer la noticia de que el actor fue internado quirúrgicamente de urgencia por una apendicitis y gracias a su evolución favorable fue dado de alta para continuar la recuperación en su casa.

Para confirmar su bienestar, Lanzani publicó una foto en su cuenta personal de Instagram, donde se lo ve sonriente con la bata del hospital puesta y semidesnudo.

Peter Lanzani compartió una historia en su cuenta de Instagram. Foto/Instagram: @lanzanipeter

“Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes”, introdujo el reconocido actor y luego añadió: “Tuve apendicitis y ya estoy operado, y descansando en mi casa”.

“Informando con la verdad”, concluyó irónicamente y su publicación rápidamente se viralizó en redes sociales.

Cabe destacar que la noticia se da en el medio del anuncio de Netflix de una nueva producción donde Lanzani actuará junto a Verónica Llinás y será dirigido por Santiago Mitre. En el mismo, el actor tomará el rol de un oscuro personaje dentro del thriller político.