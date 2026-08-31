El Servicio Militar Voluntario permite que ciudadanos argentinos se postulen para incorporarse a las Fuerzas Armadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y superen las distintas instancias de admisión.

El ingreso no es automático. Los aspirantes deben presentar la documentación solicitada, aprobar los controles correspondientes y completar el curso de admisión previsto por la fuerza a la que quieran incorporarse.

Según la información publicada por el Ejército Argentino, uno de los requisitos es tener entre 18 y 24 años al momento de realizar el curso de admisión y contar con la educación primaria completa .

Servicio Militar Voluntario: cuáles son los requisitos para postularse

La normativa establece una serie de condiciones para quienes quieran iniciar el proceso de incorporación. Entre los requisitos generales se encuentran:

Ser ciudadano argentino, nativo, por opción o naturalizado.

Tener entre 18 y 24 años al momento del curso de admisión o del inicio de la instrucción militar, según la fuerza.

Haber terminado la educación primaria .

Aprobar el examen psicofísico correspondiente.

No registrar antecedentes penales o policiales desfavorables.

Presentar la documentación requerida.

Superar el curso de admisión y las instancias de evaluación previstas.

La Ley 24.429 establece que el Servicio Militar Voluntario se realiza por decisión propia. Por lo tanto, cumplir con los requisitos no obliga a ninguna persona a incorporarse a las Fuerzas Armadas.

Las condiciones específicas pueden variar según la fuerza, la unidad y las necesidades de cada proceso de incorporación.

Educación primaria completa: qué ocurre con el secundario

Para iniciar la postulación no es necesario haber terminado el nivel secundario. Tanto el Ejército como la Fuerza Aérea establecen como requisito educativo mínimo contar con la educación primaria completa.

El régimen también contempla posibilidades de capacitación y de finalización de los estudios secundarios durante la permanencia en el Servicio Militar Voluntario.

Por eso, quienes no hayan terminado el secundario pueden postularse si cumplen con el resto de las condiciones exigidas y superan las evaluaciones correspondientes.

Edad de ingreso y permanencia: de 18 a 24 años, con posibilidad de renovar hasta los 28

La edad inicial de incorporación no debe confundirse con el límite máximo de permanencia.

En general, los aspirantes deben tener entre 18 y 24 años al momento del curso de admisión o del inicio de la instrucción militar. Este es el rango previsto para el ingreso al Servicio Militar Voluntario.

Una vez incorporados, los soldados firman un compromiso de servicio. La permanencia inicial y las eventuales renovaciones dependen de las necesidades de cada fuerza y de las aptitudes demostradas.

La Ley 24.429 permite continuar en el sistema mediante renovaciones hasta alcanzar un máximo de 28 años, en las condiciones fijadas por la reglamentación.

Cómo es el ingreso al Servicio Militar Voluntario

La Ley 24.429 permite continuar en el sistema mediante renovaciones hasta alcanzar un máximo de 28 años.

El proceso de incorporación no consiste simplemente en completar una inscripción.

Los postulantes deben presentar la documentación solicitada, atravesar controles médicos y psicofísicos y aprobar el curso de admisión correspondiente.

La reglamentación establece que el curso de admisión puede tener una duración de entre 10 y 12 semanas, de acuerdo con las necesidades y disposiciones de cada fuerza.

Una vez superadas estas instancias, quienes cumplan con las condiciones pueden ser dados de alta como Soldados Voluntarios y firmar el compromiso de servicio correspondiente.

Qué beneficios reciben quienes ingresan a las Fuerzas Armadas

El Servicio Militar Voluntario ofrece distintos beneficios durante el período de permanencia.

Entre ellos se encuentran:

Retribución mensual.

Cobertura sanitaria y acceso a la obra social.

Aportes previsionales.

Capacitación e instrucción profesional.

Posibilidad de aprender oficios y aptitudes especiales.

Acceso a programas de finalización educativa.

Posibilidad de continuar una carrera como oficial o suboficial, de acuerdo con las condiciones de cada fuerza.

Los soldados pueden desarrollar tareas tácticas, técnicas, logísticas y administrativas, además de aquellas vinculadas con el mantenimiento y el funcionamiento cotidiano de las unidades.

La información sobre los requisitos del Ejército puede consultarse en la página oficial de incorporación de soldados.