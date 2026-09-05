El Servicio Militar Voluntario continúa vigente en Argentina como una alternativa para quienes quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas. El régimen establece una serie de condiciones que deben cumplir los aspirantes para poder ingresar.

La incorporación es voluntaria y está sujeta a los procesos de selección y a las necesidades de cada fuerza. Entre otros aspectos, los postulantes deben cumplir con los requisitos establecidos y superar las distintas instancias de admisión.

Servicio Militar Voluntario: cuáles son los requisitos para ingresar

Para incorporarse al régimen, los aspirantes deben cumplir con las condiciones establecidas por la normativa y por la fuerza a la que quieran ingresar.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser ciudadano argentino, nativo o por opción.

Cumplir con la edad establecida para la incorporación.

Presentar la documentación requerida.

Aprobar los exámenes y evaluaciones correspondientes.

Cumplir con las condiciones psicofísicas exigidas.

Cada fuerza puede establecer requisitos específicos de acuerdo con el puesto o destino al que se aspire.

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Cómo es el ingreso a las Fuerzas Armadas

El proceso de incorporación incluye distintas etapas de evaluación. Los postulantes que cumplan con los requisitos deben atravesar un curso de admisión e instrucción militar antes de quedar incorporados como soldados voluntarios.

La cantidad de vacantes y los períodos de inscripción dependen de las necesidades de cada una de las Fuerzas Armadas. Por eso, quienes estén interesados deben consultar las convocatorias oficiales de la fuerza correspondiente.

Qué reciben quienes ingresan al Servicio Militar Voluntario

Los soldados voluntarios reciben una retribución mensual desde su ingreso al curso de admisión e instrucción militar, de acuerdo con los haberes establecidos para el personal correspondiente.

Además, el régimen contempla obra social, seguro de vida obligatorio y aportes previsionales.

También existen programas de formación destinados a quienes no hayan terminado sus estudios secundarios y propuestas de capacitación laboral y certificación de oficios, de acuerdo con las disposiciones vigentes.