De acuerdo con la dependencia, quienes obtengan bola blanca o azul durante el sorteo deberán incorporarse al esquema de adiestramiento establecido por el SMN para cumplir con esta obligación constitucional. A partir de 2026, el entrenamiento se desarrollará en dos escalones de 13 sesiones sabatinas o mediante el sistema de encuadramiento en compañías del Servicio Militar Nacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que el Servicio Militar Nacional (SMN) continuará durante 2026 con las etapas previstas en la ley, incluido el periodo de adiestramiento para los ciudadanos que resulten seleccionados mediante el sorteo. Esto incluye tanto a los jóvenes de la Clase 2008 como a los hombres remisos que regularicen su situación.

Comienza el Servicio Militar Obligatorio para todos los hombres nacidos en 2007: se les exigirá quitarse la barba y las patillas. Freepik

¿Quiénes están obligados a cumplir con el Servicio Militar Nacional en 2026?

Las etapas del Servicio Militar Nacional son:

Alistamiento para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional .

Sorteo para determinar si el ciudadano realizará el servicio encuadrado (bola blanca o azul) o quedará a disponibilidad (bola negra).

Reclutamiento mediante la recepción de documentos durante enero.

Adiestramiento en dos escalones de 13 sesiones sabatinas o por encuadramiento.

Liberación de la cartilla y entrega de la hoja de liberación al concluir el proceso.

El periodo de alistamiento se orienta hacia los mexicanos que corresponden a la Clase 2008, criterio que abarca a quienes cumplen 18 años durante el año 2026, así como a los remisos, quienes no completaron el trámite en su tiempo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recuerda que aquellos que aún no han regularizado su situación tienen la opción de hacerlo hasta los 39 años de edad.

Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto Imagen generada con Gemini IA

Requisitos indispensables para tramitar la Cartilla Militar

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la obtención de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es totalmente gratuita. Los interesados deben dirigirse a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente y presentar la documentación solicitada para dar inicio al procedimiento.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial con fotografía.

CURP .

Comprobante de domicilio, cuando corresponda.

En el caso de los remisos, constancia de no registro expedida por la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del lugar de nacimiento.

mujeres mexicanas de 18 años

voluntaria

Al finalizar exitosamente las actividades, podrán obtener su cartilla y la hoja de liberación, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Con el presente comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional pretende aclarar las inquietudes que anualmente emergen respecto al Servicio Militar Nacional. Es fundamental recordar que el seguimiento del proceso exige el cumplimiento riguroso de cada una de las fases oficiales, desde el alistamiento hasta la liberación de la cartilla.