Seba de Caro, director: “Maradona es lo que somos, Messi es lo que queremos ser” .

Maradona y Messi despiertan comparaciones desde hace años. Sin embargo, hay una frase que sigue resumiendo esa discusión mejor que cualquier otra.
Sebastián De Caro, actor, director y uno de los cinéfilos más seguidos del país, la retomó en una entrevista en El Observador: “Maradona es lo que somos, Messi es lo que queremos ser”.
Qué significa esa frase para el hincha argentino
Seba de Caro definió a Lionel Messi como un poeta, por la manera que decidió despedirse de la Selección Argentina con una sentida carta y birome de Harry Potter en la imagen compartida por redes sociales.
“Lo que define en la última línea... porque la excelencia está, porque la técnica está; es la poesía. Para Messi y para Favaloro. Para cualquiera excepcional”, indicó.
“Es demasiado grande, sobre todo, el último Mundial”, continuó el cinéfilo. “En el último Mundial afloró un carácter heroico y un temperamento que yo no había visto nunca. Del mismo modo que Diego. El Diego del 94 no es el diego del 86”, manifestó.
“Gente compleja, que nos define, que nos muestra. Diego todo lo que somos; Messi, todo lo que queremos ser”, concluyó.
La comparación separa dos maneras de ser argentino. Por un lado, Maradona representa lo pasional, lo rebelde y lo imperfecto. Por el otro, Messi encarna la calma, el respeto y la vida ordenada, un modelo que muchos admiran, pero que pocos sienten tan propio como al Diego.
Quién es Sebastián De Caro
De Caro tiene casi 200 mil seguidores en Instagram y una trayectoria que combina actuación, conducción y dirección de cine.
Su perfil de gran cinéfilo le da peso a este tipo de definiciones, sobre todo cuando conectan el fútbol con la identidad cultural argentina.