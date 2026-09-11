Seba de Caro, director: “Maradona es lo que somos, Messi es lo que queremos ser” .

Maradona y Messi despiertan comparaciones desde hace años. Sin embargo, hay una frase que sigue resumiendo esa discusión mejor que cualquier otra.

Sebastián De Caro, actor, director y uno de los cinéfilos más seguidos del país, la retomó en una entrevista en El Observador: “Maradona es lo que somos, Messi es lo que queremos ser” .

Qué significa esa frase para el hincha argentino

Seba de Caro definió a Lionel Messi como un poeta , por la manera que decidió despedirse de la Selección Argentina con una sentida carta y birome de Harry Potter en la imagen compartida por redes sociales.

“Lo que define en la última línea... porque la excelencia está, porque la técnica está; es la poesía. Para Messi y para Favaloro. Para cualquiera excepcional”, indicó.

Seba de Caro, director: “Maradona es lo que somos, Messi es lo que queremos ser” . Instagram / sebadecaro

“Es demasiado grande, sobre todo, el último Mundial”, continuó el cinéfilo. “En el último Mundial afloró un carácter heroico y un temperamento que yo no había visto nunca. Del mismo modo que Diego. El Diego del 94 no es el diego del 86” , manifestó.

“Gente compleja, que nos define, que nos muestra. Diego todo lo que somos; Messi, todo lo que queremos ser”, concluyó.

La comparación separa dos maneras de ser argentino. Por un lado, Maradona representa lo pasional, lo rebelde y lo imperfecto. Por el otro, Messi encarna la calma, el respeto y la vida ordenada, un modelo que muchos admiran, pero que pocos sienten tan propio como al Diego.

Quién es Sebastián De Caro

De Caro tiene casi 200 mil seguidores en Instagram y una trayectoria que combina actuación, conducción y dirección de cine.

Su perfil de gran cinéfilo le da peso a este tipo de definiciones, sobre todo cuando conectan el fútbol con la identidad cultural argentina.