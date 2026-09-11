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La Embajada del Japón en Buenos Aires busca incorporar personal administrativo que cumpla con este único requisito indispensable.

Trabajar en una embajada suena a un mundo lejano. Sin embargo, hay una vacante real y abierta en pleno centro porteño.

La Embajada de Japón en la Argentina confirmó una nueva búsqueda de personal administrativo para su sede de Buenos Aires.

Qué tareas incluye el puesto

El trabajo se desarrolla en las oficinas de la embajada, ubicadas en Bouchard 547, piso 17, en Buenos Aires. El horario es de lunes a viernes, en jornada partida.

Según la publicación del embajada las tareas a realizar son las siguientes:

Preparación de documentos (español, japonés).

Investigar información pública disponible medianteinternet.

Tareas secretariales como coordinación de horarios y destinosde citas correspondientes.

Responder a consultas externas por correo electrónico (español, japonés, inglés).

Otras tareas administrativas generales.

Algunos servicios consulares (mostrador, soporte telefónico)

Se trata de un perfil de apoyo administrativo, pensado para el funcionamiento diario de la sede diplomática.

La Embajada del Japón en Buenos Aires busca incorporar personal administrativo que cumpla con este único requisito indispensable. Embajada de Japón en Buenos Aires

Cuáles son los requisitos para postularse

Debe tener estatus de residencia que permita trabajar en Argentina.

Debe residir en o alrededor de la ciudad de Buenos Aires .

Español (nivel DELE C2).

Personas que pueden hablar japonés (equivalente al Nivel 1 del Examen de Competencia)

Quienes pueden usar ordenadores y diversos programas (Word, Excel, Outlook, etc.) o están dispuestos a adquirir competencia en estos programas.

Aquellos con experiencia práctica como trabajo de secretariado , recepción o gestión de horarios en agencias o empresas gubernamentales

Graduado universitario o superior.

Quienes estén interesados en postularse deben enviar su currículum vitae en castellano, con foto y una copia del DNI, siguiendo las indicaciones publicadas en el sitio oficial ar.emb-japan.go.jp, donde se detalla la fecha límite vigente para esta convocatoria puntual.

Este tipo de búsquedas suele generar gran interés entre quienes buscan una primera experiencia laboral en un organismo internacional, incluso sin dominar el idioma japonés.