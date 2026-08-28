En esta noticia Alerta por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El tiempo volverá a complicarse este viernes 28 de agosto en distintos puntos del Litoral argentino. El avance de un sistema de inestabilidad favorecerá la formación de tormentas fuertes, lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

El fenómeno podría generar abundante caída de agua en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente , con mayor impacto en sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia la evolución de estas condiciones y advierte por la posibilidad de episodios localmente intensos.

Alerta por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El viernes 28 de agosto será una jornada de especial atención en distintos puntos del Litoral argentino, donde se esperan condiciones de inestabilidad y la posibilidad de tormentas de variada intensidad. El panorama se da en el marco de un período de lluvias y tormentas previsto para la región hacia el cierre de agosto.

Las áreas bajo vigilancia comprenden sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con riesgo de lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene actualizado su Sistema de Alerta Temprana para seguir la evolución del fenómeno.

Santa Fe: las localidades bajo alerta

En Santa Fe, las zonas señaladas son:

Las Rosas

El Trébol

Sastre

Rafaela

Sunchales

Sauce Viejo

Santa Fe capital

Entre Ríos: dónde se esperan las tormentas

En Entre Ríos, la advertencia alcanza a:

Gualeguay

Gualeguaychú

Victoria

Concepción del Uruguay

Colón

Concordia

Corrientes: las zonas alcanzadas

En Corrientes, las localidades comprendidas son:

Goya

Mercedes

Curuzú Cuatiá

Monte Caseros

Paso de los Libres

La situación meteorológica se desarrolla en un contexto de mayor inestabilidad sobre el Litoral, una región que aparece entre las principales áreas bajo vigilancia hacia el viernes 28.