La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 28 de agosto

El clima en España se caracteriza por una tendencia a la estabilización en la Península. Persistirán cielos nubosos en el cuadrante noroeste y el Cantábrico, donde se esperan chubascos ocasionales, especialmente en Galicia, Asturias y León, con mayor intensidad a primeras horas del día.

En el resto de la Península habrá cielos poco nubosos o despejados, excepto en Baleares y el extremo este, donde se prevén nubes medias. Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad occidental, mientras que en Baleares y el tercio este bajarán. Viento de componente oeste y alisio en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielo poco nuboso, con nubes de evolución en la Sierra en las horas centrales; mínima 13 grados en descenso, máxima 26 grados en aumento (más acusado en la Sierra), con vientos flojos del oeste tendiendo a variables al final.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en el tercio oriental de Andalucía con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en Almería, donde podrían ser fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 11 grados de mínima y 32 grados de máxima, con un notable descenso en el extremo oriental. Vientos fuertes de oeste en la madrugada y moderados en el Estrecho, mientras que en el interior serán flojos y variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, cielo poco nuboso con nubes altas; temperaturas en descenso (notable en la depresión de Lleida, litoral sin cambios) y viento flojo a moderado de oeste, tendiendo a flojo variable al final.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

Poco nuboso o despejado; temperaturas en descenso (máx. 30 °C y mín. 12 °C, con bajada notable en la depresión del Ebro) y viento flojo de oeste, tendiendo a variable al final del día.

El clima en Asturias estará poco nuboso al comienzo del día, pero pronto se tornará nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos. Al final de la tarde, las precipitaciones cesarán y habrá un regreso a condiciones poco nubosas. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 25 grados, con mínimas estables en la mitad occidental y un descenso en la oriental, mientras que las máximas podrán aumentar considerablemente en el interior central. Se prevé viento flojo a moderado de sur y suroeste, con intervalos fuertes en el litoral durante las horas centrales.

Cómo estará el clima en España este sábado 21 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles con barro y alguna tormenta. Temperaturas en descenso. Viento flojo a moderado del suroeste, girando por la mañana a oeste y noroeste y tendiendo por la tarde a variable.

Nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles probables en medianías durante la mañana. En otras zonas, intervalos nubosos a poco nuboso a partir de mediodía. Temperaturas oscilarán entre 19 y 28 grados. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes por la tarde. Brisas en el suroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, sur con intervalos de nubes medias y altas y posibles precipitaciones débiles, norte poco nuboso; mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en descenso y viento flojo de oeste tendiendo a variable al final.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, brumas matinales y probabilidad de precipitación débil en el extremo occidental; las temperaturas oscilarán entre 3 grados de mínima y 28 grados de máxima, con vientos flojos a moderados del oeste y suroeste.

En el sureste de Cuenca y Albacete, el clima presentará intervalos de nubes medias y altas, con claros al final del día. En otras áreas, se mantendrá poco nuboso, aunque habrá nubosidad de evolución en el sistema Central. Las temperaturas mínimas descenderán, excepto en el sureste de Cuenca y Albacete, donde variarán poco. Las máximas descenderán en el sur de Cuenca y Albacete, mientras que en el resto aumentarán, especialmente en zonas montañosas. Se prevén vientos flojos de componente oeste. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 29 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, mínima de 19 grados en descenso, máxima de 27 grados en ascenso y vientos moderados de poniente.

En Melilla, cielos nubosos con posibles chubascos y tormentas por la mañana, abriendo a poco nuboso por la tarde; temperaturas sin cambios y poniente moderado, amainando a flojo variable.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo poco nuboso pasando a nuboso por la tarde, con mínimas en descenso, máximas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo del suroeste que girará a variable y se reforzará a moderado en el litoral al final.

Cielo poco nuboso o despejado en Navarra, 26/8 °C, ligero descenso de las máximas y viento flojo variable del oeste, con intervalos moderados por la tarde en el suroeste.

En La Rioja, poco nuboso con posibles nubes de evolución diurna, temperaturas en descenso (mín 13º, máx 29º; moderado en mínimas y ligero en máximas) y viento del suroeste flojo a moderado.

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