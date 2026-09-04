Por la derogación de la Ley 4.506, esta provincia eliminó para siempre las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores.

En esta noticia Qué decía la ley que se derogó

La Legislatura provincial de Entre Ríos sancionó la derogación con 30 votos a favor y ninguno en contra, poniendo fin a un régimen que regía desde 1965.

Qué decía la ley que se derogó

La norma en cuestión era la Ley 4.506, vigente desde hacía 61 años. Establecía una pensión equivalente al 75% de la remuneración del cargo para quienes hubieran sido gobernador o vicegobernador en Entre Ríos.

El proyecto fue enviado por el gobernador Rogelio Frigerio al inicio de su gestión, como parte de un paquete de medidas contra los privilegios de la política.

Con la nueva ley, tanto Frigerio como la vicegobernadora Alicia Aluani quedan alcanzados directamente. Serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora en completar su mandato sin acceder a ese beneficio.

“Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”. Rogelio Frigerio

Qué otras medidas acompañaron la reforma

La eliminación de las pensiones vitalicias no fue una medida aislada. Formó parte de una agenda que la provincia viene aplicando desde diciembre de 2023:

Reducción a la mitad de los cargos políticos .

Eliminación de un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado.

Fin de los gastos reservados .

Recorte de sobresueldos y acumulación de remuneraciones.

Implementación de la Boleta Única de Papel .

Sanción de la Ley de Transición de Gobierno.

SE TERMINARON POR LEY LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO EN ENTRE RÍOS



Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. @AliciaAluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos.… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 2, 2026

Frigerio comunicó la noticia a través de su cuenta en la red social X. Allí remarcó que la decisión busca ordenar el Estado y terminar con privilegios que, según su gestión, ya no tienen sentido.

En este contexto, la medida se suma a una tendencia que otras provincias argentinas vienen discutiendo, aunque hasta ahora pocas la llevaron a la práctica de forma tan concreta.

En conclusión, Entre Ríos se convirtió en una de las pocas provincias del país en terminar con este tipo de beneficio, después de 61 años de vigencia ininterrumpida.