Se aproxima un diluvio de viento histórico este jueves 3 de septiembre.

El viento volverá a ser protagonista este jueves en buena parte del territorio argentino, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades muy elevadas, especialmente en las zonas cordilleranas y patagónicas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el sector cordillerano se esperan vientos de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 110 km/h.

En tanto, para el sector patagónico se prevén vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 90 km/h o más.

Entre las provincias alcanzadas por este escenario se encuentran La Rioja, San Juan y Chubut. En La Rioja y San Juan se espera la presencia de viento Zonda, con condiciones que podrían generar ráfagas intensas, mientras que en Chubut el fenómeno estará asociado a fuertes vientos en el sector patagónico.

Alertas del SMN.

Las ráfagas podrían superar los 110 km/h

El dato que más llama la atención corresponde a los sectores cordilleranos, donde las ráfagas podrían superar los 110 km/h. Se trata de un escenario que puede generar condiciones adversas, especialmente para quienes circulen por rutas y caminos expuestos.

Ante la presencia de viento fuerte, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan desplazarse, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y extremar las precauciones al conducir.

Alertas del SMN.

Santiago del Estero, Córdoba y San Luis también bajo alerta

En el centro del país, se prevén vientos de entre 20 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Dentro de este escenario aparecen Santiago del Estero, Córdoba y San Luis, donde el viento será uno de los principales protagonistas de la jornada.

El fenómeno podría intensificarse especialmente durante el transcurso del día, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del SMN y tomar precauciones ante posibles ráfagas fuertes.

El viento puede provocar caída de ramas, movimiento de objetos sueltos y dificultades para circular , principalmente en sectores expuestos.

La situación será monitoreada durante las próximas horas, ya que la intensidad y extensión del fenómeno pueden modificarse según la evolución de las condiciones meteorológicas.