El SMN alertó por el regreso de las tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un período de inestabilidad que afectará a distintas provincias del norte argentino durante gran parte de la semana. De acuerdo con el pronóstico extendido, se esperan lluvias, tormentas aisladas y abundante nubosidad durante al menos 72 horas consecutivas en sectores de Tucumán y Santiago del Estero, donde las precipitaciones se mantendrán hasta el jueves inclusive.

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por elevados niveles de humedad, escasa amplitud térmica y jornadas mayormente cubiertas. En paralelo, otras regiones del país enfrentarán fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora, especialmente en el extremo sur del territorio nacional.

Según las previsiones oficiales, la mejora recién comenzará a consolidarse hacia el viernes, cuando las probabilidades de precipitaciones empiecen a disminuir y se registren períodos más estables en gran parte de las zonas afectadas.

Alerta por lluvias durante varios días en Tucumán y Santiago del Estero

Las provincias del norte serán las más afectadas por el avance de la inestabilidad.

En Termas de Río Hondo, el jueves persistirán las condiciones inestables, con lloviznas y cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada. La situación comenzará a mejorar recién el viernes, cuando desaparecerán las probabilidades de precipitaciones y regresarán las condiciones más estables.

Un escenario similar se espera para San Miguel de Tucumán, donde la nubosidad dominará el panorama durante buena parte de la semana. Las lloviznas y lluvias aisladas podrían repetirse entre miércoles y jueves, mientras que el viernes se presentará como el día más favorable para actividades al aire libre.

SMN

Vientos intensos y temperaturas invernales en el sur

Mientras el norte permanecerá bajo condiciones de humedad e inestabilidad, el sur del país enfrentará un escenario completamente diferente.

En Puerto Argentino se prevén jornadas marcadas por bajas temperaturas, precipitaciones y fuertes vientos. Durante el miércoles y el jueves podrían registrarse ráfagas de entre 70 y 78 kilómetros por hora, acompañadas por máximas que apenas alcanzarán los 8°C.

Aunque las lluvias perderán intensidad hacia el viernes, el ambiente continuará siendo muy frío durante el fin de semana y el viento volverá a fortalecerse durante los primeros días de la próxima semana.

Cuándo mejora el tiempo

Las proyecciones meteorológicas indican que el cambio de escenario comenzará a notarse desde el viernes.

Tanto en Tucumán como en Santiago del Estero se espera una disminución gradual de las precipitaciones y una mejora de las condiciones generales, con temperaturas templadas y menor presencia de nubosidad.

Sin embargo, los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico debido a que la situación podría presentar modificaciones en los próximos días.