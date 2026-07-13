El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes 13 de julio por distintos fenómenos meteorológicos que afectarán a varias regiones del país.

Lluvias persistentes, intensas nevadas, fuertes ráfagas de viento y viento zonda se harán sentir en ocho provincias, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles complicaciones para circular y realizar actividades al aire libre.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla y qué fenómeno afectará a cada una?

El aviso del SMN alcanza a diferentes sectores del país con fenómenos específicos según la región.

En el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén se esperan lluvias persistentes que podrían acumular entre 20 y 30 milímetros en las zonas cordilleranas, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. En algunos sectores de Santa Cruz también se prevén precipitaciones de entre 10 y 20 milímetros.

Por otra parte, la alerta por nevadas abarca el oeste de Río Negro, el oeste de Chubut y gran parte de Santa Cruz. En las áreas de mayor altura podrían acumularse entre 10 y 20 centímetros de nieve, mientras que en la meseta sur santacruceña se esperan entre 5 y 10 centímetros.

Además, no se descarta que en las zonas más bajas las precipitaciones se presenten en forma de lluvia o aguanieve.

Alerta amarilla del SMN: lluvias, nevadas, fuertes vientos y zonda afectarán a ocho provincias este lunes 13 de julio Shutterstock

Fuertes vientos y viento zonda: cuáles son las zonas más afectadas

El organismo también advirtió por vientos intensos en San Luis, el oeste de Córdoba y el sur de La Rioja.

En estas regiones se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 30 y 45 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 65 km/h en algunos sectores.

A su vez, el sur de Mendoza permanece bajo alerta amarilla por viento zonda. Este fenómeno suele provocar un aumento repentino de la temperatura, una importante disminución de la humedad y reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión, lo que puede generar complicaciones tanto para la salud como para la circulación.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante este lunes

Mientras gran parte del país permanece bajo alerta meteorológica, el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá una jornada sin fenómenos de relevancia.

El pronóstico anticipa un cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado durante el día, con un ambiente frío por la mañana y fresco durante la tarde.

La temperatura mínima será de 6 °C, mientras que la máxima alcanzará los 14 °C, sin probabilidades significativas de lluvias.