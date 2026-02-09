Un diluvio histórico, con varios días consecutivos de lluvias intensas, tormentas fuertes y vientos inestables, mantiene en alerta a amplias zonas de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por un episodio de tiempo adverso que se prolongará durante buena parte de la semana. El organismo meteorológico advierte de un escenario marcado por la persistencia de precipitaciones, rachas de viento y un ambiente claramente inestable, con acumulados significativos en algunas regiones. Según la AEMET, España afronta un periodo prolongado de inestabilidad que se extenderá durante al menos tres días, con lluvias recurrentes y episodios de tormenta en distintas comunidades. El temporal afecta de forma desigual al territorio, con mayor incidencia en el norte, el este peninsular y zonas del interior. Los acumulados de lluvia pueden ser localmente importantes, especialmente allí donde las precipitaciones se repitan durante varias jornadas. A este escenario se suman vientos inestables y un ambiente desapacible, propio de un episodio de mal tiempo persistente. La previsión oficial indica que el mal clima se mantendrá durante la primera mitad de la semana. La evolución exacta del episodio dependerá de cada comunidad autónoma y de la dinámica de las borrascas atlánticas que afectan a la península. La AEMET señala que las lluvias continuarán en Madrid durante los próximos días, con especial probabilidad de precipitaciones y chaparrones en distintos momentos de la semana. Aunque no se espera un episodio extremo de forma continuada, las lluvias contribuirán a un alivio térmico y a un ambiente más fresco y húmedo en la capital y su área metropolitana. El organismo meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para la Comunidad de Madrid, que refleja una semana marcada por la variabilidad atmosférica: Estas condiciones pueden variar según la evolución del pronóstico extendido, por lo que la AEMET recomienda seguir sus actualizaciones oficiales y los avisos activos por fenómenos adversos.