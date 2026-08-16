Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. (Ilustración con IA )

Hay un truco casero que se repite en cocinas de todo el mundo y que la mayoría descubre de casualidad o en redes sociales: forrar los cajones de la cocina con papel de aluminio.

No es un mito ni una moda pasajera. Se trata de un pequeño truco con fundamentos prácticos concretos y con efectividad comprobada.

Para qué sirve poner papel aluminio en los cajones de la cocina

El uso del papel de aluminio constituye una solución desechable que facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo, brindando protección ante derrames y suciedad. En el entorno de la cocina, esto se traduce en diversas ventajas simultáneas.

Actúa como barrera contra la humedad : la madera de los cajones absorbe el vapor generado durante la cocción y, con el paso del tiempo, se deteriora, se hincha o desarrolla hongos. El papel de aluminio se presenta como una opción práctica para combatir la humedad en cajones de madera, especialmente en ausencia de correcta ventilación.

Facilita la limpieza al extremo : ante la caída de aceite, salsa o cualquier residuo de comida en el cajón, simplemente se retira el papel y se reemplaza. No es necesario fregar ni restregar. Al ser desechable, la tarea de limpieza se reduce a extraer el papel usado y colocar uno nuevo.

Ayuda a reducir la electricidad estática: esto resulta especialmente útil en cajones donde se almacenan bolsas de plástico, film o papel film, que suelen adherirse entre sí.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. Foto (Archivo)

Procedimiento simple en menos de cinco minutos

El procedimiento es directo y requiere menos de cinco minutos por cajón:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba , para aprovechar su capacidad reflectante.

Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas.

No es necesario utilizar pegamento ni cinta adhesiva

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. Foto (Archivo)

Cómo cambiar el papel aluminio efectivamente

La norma es sencilla: cuando el papel presente manchas, humedad o arrugas, se debe reemplazar. En caso de que el papel esté en condiciones de gran suciedad, dañado o con residuos persistentes, es preferible desecharlo de forma directa.

Un rollo de papel aluminio es un elemento que se encuentra en toda cocina argentina. Su adquisición implica una inversión mínima y ofrece un resultado inmediato.

Además de su uso en cajones, el papel aluminio actúa como revestimiento en estanterías y cajones en general, lo cual facilita la limpieza y protege las superficies de la humedad o la suciedad.

En los cajones de uso frecuente, tales como los de cubiertos o especias, el reemplazo puede realizarse cada mes. En cajones que se utilizan de manera ocasional, este puede durar varios meses sin contratiempos.

Asimismo, es eficaz en los cajones del refrigerador, especialmente en las comparticiones de frutas y verduras. Al forrar los cajones de frutas y verduras del refrigerador, se resguarda el aparato y se simplifica la limpieza, ya que los restos de alimentos quedan sobre el papel y no en las bandejas.

Ventajas del papel de aluminio en la organización de la cocina

El uso del papel de aluminio en los cajones de la cocina no solo optimiza la limpieza, sino que también se ha vuelto un recurso valorado por quienes buscan mantener un ambiente más ordenado y saludable . Recientes estudios indican que el papel de aluminio puede ayudar a prolongar la vida útil de los utensilios de cocina, al protegerlos de la humedad y el contacto directo con alimentos potencialmente dañinos.