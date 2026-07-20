Se viene el diluvio del año con tormentas intensas y una ola de calor de hasta 35°C por un anticiclón: a qué zonas afectará

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular y en el interior de Galicia, además de temperaturas significativamente elevadas en amplias zonas de la Península y en Baleares.

En estas los termómetros marcarán por encima de los 35 grados, máximas que llegarán incluso a 40 en puntos de Andalucía y del sudeste, y localmente en La Mancha, el nordeste y Mallorca. Es la antesala de la tercera ola de calor en España que previsiblemente empezará el martes.

En el primer día de la semana se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con temperaturas muy elevadas. Se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en el norte de las islas. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas por la mañana.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas en zonas del interior noroeste y del tercio oriental peninsular; en el interior de Galicia y el sudeste podrían dar tormentas secas, localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento en todas estas zonas. (Fuente: Shutterstock).

Temperatura y viento en España este lunes

Temperatura

Las temperaturas máximas en aumento ligero en el este de la Península y en Baleares; sin cambios en el resto y en Canarias. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando regiones del centro norte y noroeste. Probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar localmente Mallorca o puntos de las depresiones del nordeste y de La Mancha.

Las mínimas en general no sufrirán cambios, con noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir.

Viento

Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. Poniente moderado en el golfo de Cádiz y Estrecho, y del norte y nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, también con intervalos fuertes en este caso.

Viento flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en la fachada oriental peninsular, donde lo hará la componente este, y en el noroeste y centro norte, donde lo hará la norte. Flojo de dirección variable en Baleares.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento en todas estas zonas. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por las fuertes tormentas y lluvias?

Fuertes lluvias

Galicia: lluvias y chubascos tormentosos en buena parte de la comunidad, con posibilidad de que sean localmente fuertes en el interior de A Coruña y zonas cercanas. Las precipitaciones no llegarán al extremo sureste y serán poco probables en las Rías Baixas.

Región de Murcia: probables tormentas por la tarde en las sierras del interior, que pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Andalucía: probables tormentas por la tarde en las sierras del interior oriental, que podrían ser localmente fuertes en el nordeste de la comunidad.

Lluvias débiles o aisladas

Asturias: precipitaciones débiles y dispersas, con posibles tormentas en zonas de montaña; poco probables en el litoral oriental.

Cantabria: probabilidad de chubascos tormentosos por la tarde en el suroeste.

Castilla y León: posibilidad de algún chubasco aislado por la tarde en la Cordillera Cantábrica.

Aragón: tormentas aisladas en el extremo suroriental, con precipitación débil.

Cataluña: tormentas en el tercio sur, acompañadas de precipitación escasa.

Castilla-La Mancha: chubascos y tormentas por la tarde en Albacete, sin descartarlos en el sureste de Cuenca.

Comunidad Valenciana: baja probabilidad de tormentas aisladas con precipitación débil en el interior.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?