Llega un diluvio histórico y hay alerta roja por tormentas, ráfagas de viento y granizo: cuáles son las zonas en peligro extremo Fuente: Canva

Tras la intensa tormenta que azotó Buenos Aires y otras localidades durante el fin de semana, rigen diversas alertas climáticas frente al regreso de las lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para los primeros días de agosto e informó cuáles serán las provincias que quedarán afectadas por las precipitaciones.

Dónde golpearán las tormentas durante el lunes y martes

Durante el lunes 3 de agosto un fuerte temporal cubrirá las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Las fuertes lluvias se prolongarán a lo largo de 48 horas junto a una temperatura que oscilará entre los 20° y 28°.

Se prevé condiciones climáticas hostiles que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias por el intenso flujo de agua. Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda estar al tanto del informe oficial del SMN.

Se viene la primera tormenta intensa de agosto con 48 horas seguidas de lluvias con granizo y ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora. EFE

En este sentido, el organismo meteorológico recuerda una serie de recomendaciones a seguir durante estos fenómenos:

Limpiar drenajes para evitar acumulación de agua.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Refugiarse bajo techo y evitar estar cerca de árboles y postes.

Cuáles son las localidades más afectadas por las lluvias durante las próximas 48 horas

El pronóstico de lluvias permite saber cuáles serán las zonas en donde las precipitaciones serán más intensas:

Corrientes: Empedrado, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Ituzaingó.

Misiones: Posadas, Apóstoles, Oberá, El Dorado, Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú.

Chaco: Resistencia, General José de San Martín, Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña, Juan José Castelli.

Formosa: Pirané, Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Guillermo N. Juárez.

Se viene la primera tormenta intensa de agosto con 48 horas seguidas de lluvias con granizo y ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora.

Alerta por lunes con lluvias en Buenos Aires

El fin de semana se registró una de las tormentas más fuertes del año en Buenos Aires con cerca de 75 milímetros de agua acumulada e intensa actividad eléctrica.

Desde el SMN informaron que durante el mediodía del lunes podrían volver las lluvias al AMBA . Se espera un temporal de menor intensidad con presencia de vientos y alta humedad.

Cómo seguirá el clima en CABA

El pronóstico extendido del clima señala que tras las lluvias del lunes el martes y miércoles se mantendrá nublado con mínimas de 12° y máximas de 15°.

La noche del jueves podría llegar con algunas lluvias que darán paso a un fin de semana con temperaturas de 5°, pero con tardes soleadas y máximas de 15°.