El cielo argentino tendrá este sábado 28 de febrero un fenómeno astronómico poco usual ya que habrá una alineación de planetas del Sistema Solar, los cuales podrán observarse desde la Tierra. Durante el anochecer, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se agruparán en una misma franja eclíptica y conformarán un firmamento pocas veces visto. Este tipo de eventos no suelen ser muy comunes y resultan un espectáculo tanto para aficionados como curiosos y especialistas. La alineación de planetas no será estrictamente en línea recta, si no que posarán de manera tal que permitirán verse desde la Tierra con mayores facilidades en el cielo vespertino. En este sentido, cuatro planetas del Sistema Solar estarán exhibidos en la órbita y Venus será el más llamativo de todos. Esto se debe a que es el objeto más brillante después de la Luna. Por su parte, Júpiter y Saturno también tendrá una fuerte presencia en el firmamento debido a la luminosidad que tendrán durante el alineamiento. En cambio, Mercurio, Urano y Neptuno recibirán un impacto menor de luz y podrán verse con mayor detalle al utilizar binoculares o telescopios pequeños. El punto máximo del alineamiento solar será este sábado 28 de febrero durante el anochecer. En el caso de Argentina, será en la franja comprendida entre las 19:30 y 20:30, es decir por el lapso de los 60 minutos posteriores a la puesta del sol, según la zona geográfica con dirección hacia el sudoeste. Para poder ver el este fenómeno solar desde Buenos Aires y otras latitudes similares, se recomienda comenzar el avistamiento entre las 19:40 y 19:50, cuando el cielo aún sigue claro y permite identificar los planetas bajos del oeste. Ahora bien, para divisar planetas como Neptuno, que tienen un impacto lumínico menor, lo mejor es esperar a que oscurezca un poco más para poder verlo. Para poder apreciar la alineación de planetas del Sistema Solar de este sábado 28 de febrero, los expertos recomiendan hacerlo en una zona que tenga un horizonte despejado, sin nubosidad y con baja contaminación lumínica para poder apreciar el fenómeno astronómico. Los planetas más fáciles de ver serán: