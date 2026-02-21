La NASA ha lanzado un desafío en 2025 con el propósito de encontrar soluciones innovadoras que permitan reciclar los residuos generados durante las misiones lunares. Con el ambicioso objetivo de establecer una presencia sostenible en la Luna, el organismo espacial estadounidense abrió un concurso global, ofreciendo una recompensa de 3 millones de dólares a quien desarrolle una tecnología capaz de procesar y reutilizar los desechos. El reciclaje en el espacio resulta fundamental para garantizar que las misiones futuras no dependan exclusivamente de los suministros traídos desde la Tierra. A medida que se planifican estancias más prolongadas en la Luna, se vuelve imperativo reducir el impacto ambiental y mejorar la autosuficiencia de los astronautas. El proyecto Lunar Recycle, liderado por la NASA, invita a científicos, ingenieros y creativos de todo el mundo a presentar sus ideas para desarrollar tecnologías que permitan reciclar los desechos generados en la Luna. Este desafío forma parte del programa Artemis, cuyo objetivo principal es establecer una presencia humana permanente en la Luna. Además de ofrecer una recompensa económica, la NASA pretende impulsar un avance en la tecnología del reciclaje espacial para aplicarla en misiones futuras. La NASA busca soluciones innovadoras que resuelvan el problema de los residuos y también los conviertan en recursos útiles para los astronautas. Desde envases de alimentos hasta componentes de equipos y experimentos científicos, todos estos materiales deben reciclarse y reutilizarse para garantizar la sostenibilidad de las misiones espaciales. La NASA busca soluciones creativas que vayan más allá de los sistemas tradicionales de reciclaje, con el objetivo de hacer posible que las misiones espaciales puedan depender menos de la Tierra. El desafío Lunar Recycle está abierto a un amplio espectro de participantes, desde científicos e ingenieros hasta cualquier innovador que tenga una propuesta para mejorar el reciclaje y la reutilización de los materiales en la Luna.