Hallazgo sin precedentes|Encuentran una atmósfera espesa en TOI-561 b, un planeta cubierto por un océano de lava

Durante décadas, los modelos astronómicos fueron claros: los planetas pequeños y muy cercanos a sus estrellas no pueden conservar atmósferas por mucho tiempo.

La radiación intensa debería arrancarlas. Sin embargo, TOI-561 b, un mundo abrasador que orbita a solo 1,5 millones de kilómetros de su estrella, acaba de desafiar esa certeza.

Este exoplaneta, ubicado en la constelación de Leo, es 40 % más grande que la Tierra y tiene el doble de masa. Su cercanía extrema provoca un fenómeno llamado acoplamiento mareal: un hemisferio vive bajo un día eterno y el otro en una noche perpetua.

Las temperaturas son tan altas que gran parte de la superficie está fundida, formando un océano global de lava.

¿Qué descubrió el telescopio James Webb?

Si TOI-561 b no tuviera atmósfera, la cara iluminada debería alcanzar unos 2.700 °C. Pero las mediciones del James Webb muestran 1.800 °C.

Esa diferencia solo se explica si hay aire que redistribuye el calor hacia la zona oscura. Es la primera evidencia clara de que este planeta no está desnudo.

Además, el hallazgo resuelve otro misterio: su densidad parecía demasiado baja para su tamaño. Una atmósfera voluminosa puede inflar el radio observado, haciendo que los cálculos anteriores fueran engañosos. Con esta capa gaseosa, el modelo vuelve a tener sentido.

¿Cómo es TOI-561 b y por qué es único?

Tipo: planeta rocoso ultra-caliente.

Distancia a su estrella: 1,5 millones de km (Mercurio está a 58 millones del Sol).

Temperatura: 1.800 °C en la cara diurna.

Superficie: océano global de lava.

Edad del sistema: el doble que el sistema solar.

El gran enigma: cómo sobrevivió su atmósfera

El sistema de TOI-561 tiene más de 10.000 millones de años. Si los procesos de escape atmosférico actuaran sin freno, el aire debería haberse perdido hace eones. Las hipótesis sobre que fue lo que lo evitó incluyen:

Liberación continua de gases desde el interior del planeta.

Composición resistente a la radiación estelar.

Campos magnéticos que reducen la pérdida de partículas.

Por ahora, ninguna teoría está confirmada.

TOI-561 b no es solo una curiosidad astronómica. Si un planeta tan extremo puede conservar atmósfera, otros mundos cercanos a sus estrellas podrían hacerlo también.

Esto cambia la forma en que se estudia la habitabilidad, la evolución atmosférica y la clasificación de exoplanetas.

En el límite de lo posible, este planeta de lava demuestra que el Universo aún guarda secretos.