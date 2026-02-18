El próximo 3 de marzo de 2026 será una fecha destacada para los amantes de la astronomía: un eclipse lunar total tendrá lugar cuando la Luna llena pase completamente por la sombra de la Tierra. Este fenómeno, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, ocurre cuando nuestro planeta se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar y tiñéndola de tonos rojizos. A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde zonas geográficas particulares, los eclipses lunares totales son visibles desde cualquier lugar de la Tierra donde la Luna esté sobre el horizonte durante el evento. El evento astronómico durará varias horas, con distintas fases claramente definidas: La fase de máxima ocultación dura cerca de 58 minutos, y todo el eclipse, incluyendo partes parciales y penumbrales, abarca más de 5 horas y media. Este fenómeno será especialmente visible en América del Norte, Central y partes de Sudamérica, así como en regiones del Pacífico, Australia y Asia Oriental durante la madrugada o primeras horas de la mañana, siempre y cuando el cielo esté despejado. El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 es uno de los eventos celestes más esperados del año y el primero de varios previstos en el calendario astronómico moderno. Su característica más llamativa, el cambio de color de la Luna, se debe a que la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar, lo que produce ese tono rojizo profundo que algunos llaman “Blood Moon” o Luna de Sangre. Se estima que miles de millones de personas podrán ver al menos parte de este eclipse desde zonas con cielo despejado, dado que gran parte de la Tierra estará iluminada por la Luna durante el fenómeno.