Una masa de aire frío de origen antártico avanzará sobre Argentina a partir del viernes 12 de junio y se extenderá hasta el lunes 15, con heladas proyectadas para Buenos Aires, Córdoba y el sur del Litoral, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en sectores de la Patagonia.

La semana comenzó con temperaturas de entre 5 y 10 °C en la mayor parte del territorio nacional, con nieblas densas y precipitaciones aisladas en zonas de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El cielo cubierto y la humedad persistente dominaron la primera mitad de la semana.

Alertas por lluvias, nevadas y vientos en la Patagonia

Los primeros impactos significativos se registrarán antes de que llegue el frío más intenso al centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas amarillas por lluvias fuertes en la cordillera neuquina y nevadas fuertes en el sur de la cordillera mendocina, con extensión hacia el norte durante el miércoles 11. En paralelo, Santa Cruz y el sur de Chubut estarán bajo alerta por vientos del oeste con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Sobre Tierra del Fuego, un sistema de baja presión frente a la costa este de la provincia favorecerá el ingreso de aire frío y húmedo desde el sudoeste, con nevadas en Ushuaia durante gran parte del miércoles, vientos intensos y temperaturas próximas a 1 °C.

Fuente: EFE Eliseo Trigo

El ingreso de la masa antártica: vientos de hasta 100 km/h

El episodio más severo de la semana se producirá el viernes 12, cuando el frente borre hacia el Atlántico y deje atrás una intensa circulación de aire antártico sobre la Patagonia centro y sur. Las temperaturas máximas rondarán los 0 °C en varias localidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Ushuaia, las máximas no superarán los -2 °C entre el jueves 11 y el mediodía del sábado 13.

Las localidades costeras más expuestas incluyen Caleta Olivia, Puerto Deseado, Camarones y Comodoro Rivadavia, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Trelew, Puerto Madryn y la Península Valdés también registrarán ráfagas superiores a los 80 km/h.

La combinación de frío extremo y viento generará sensaciones térmicas plenamente invernales, con posibilidad de aguanieve y chaparrones de nieve en sectores elevados de la estepa y la costa del centro de Chubut y norte de Santa Cruz.

Heladas en Buenos Aires y el centro del país el fin de semana

El descenso térmico más relevante para el centro del país comenzará a sentirse el sábado 13, cuando el sistema frontal avance desde el sur con aumento de nubosidad y precipitaciones débiles y aisladas en Cuyo, el NOA y las provincias centrales. Sin embargo, no serán las lluvias el factor más destacado de este episodio, sino la caída de las temperaturas.

Las heladas se irán extendiendo progresivamente: el sábado afectarán el norte patagónico y el sur de la región Pampeana, y desde el domingo alcanzarán amplias zonas de Buenos Aires, Córdoba y el sur del Litoral. El amanecer del lunes 15 podría registrar heladas incluso en sectores del noreste argentino. La semana siguiente comenzará con tiempo más frío y seco, y menor nubosidad respecto a las semanas previas.