Se viene un ciclón que provocará el diluvio del año con tormentas y caída de granizo por 24 horas: estas son las zonas en riesgo

La estabilidad atmosférica dominará gran parte de España este domingo, con cielos poco nubosos o despejados en la mayoría de las comunidades autónomas. Sin embargo, el tiempo no será tranquilo en todas las regiones ante la llegada de un ciclón.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte sobre la posibilidad de chubascos y tormentas fuertes en Baleares y el litoral central de Cataluña, además de tormentas localmente intensas en el interior de Murcia.

Mientras tanto, las temperaturas máximas subirán en buena parte del territorio, con valores superiores a los 35 °C en varias zonas del sur. El viento también será protagonista en algunos sectores del Mediterráneo y Canarias.

Se viene un ciclón que provocará el diluvio del año con tormentas y caída de granizo por 24 horas: estas son las zonas en riesgo. Foto: Shutterstock.

Tormentas fuertes, viento intenso y fenómenos locales: cómo estará el clima este domingo

Las condiciones más adversas del día se concentrarán en el área mediterránea. Baleares y Cataluña presentan el escenario más inestable, con chubascos que podrán ir acompañados de tormentas y alcanzar intensidad fuerte de forma local.

En la Región de Murcia, especialmente en zonas interiores, también existe la probabilidad de tormentas ocasionales que podrían adquirir fuerza significativa durante la tarde.

Además de las precipitaciones, el viento cobrará relevancia en algunos sectores del noreste peninsular, donde no se descartan rachas muy fuertes en áreas del prelitoral de Tarragona y Castellón.

Regiones afectadas por los fenómenos más intensos:

Baleares : chubascos dispersos y tormentas localmente fuertes, especialmente en Mallorca.

Litoral central de Cataluña : chubascos y tormentas ocasionalmente intensas.

Interior de Murcia : tormentas aisladas con posibilidad de intensidad fuerte.

Tarragona y Castellón: rachas de viento muy fuertes de forma localizada.

Vientos, nieblas y polvo en suspensión

Otros fenómenos destacados de la jornada serán:

Bancos de niebla y brumas en el extremo norte peninsular.

Nubosidad baja matinal en áreas del Cantábrico y norte peninsular.

Polvo en suspensión en las islas Canarias orientales.

Alisios con intervalos fuertes en Canarias, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura.

Tramontana en el Ampurdán y cierzo en el valle del Ebro.

¿Cuáles serán las zonas afectadas por las lluvias y tormentas este domingo?

Nivel alto de incidencia

Islas Baleares.

Litoral central de Cataluña.

Interior de la Región de Murcia.

Prelitoral de Tarragona.

Interior norte de Castellón.

Nivel moderado de incidencia

Sierras del extremo oriental de Andalucía.

Norte de Navarra.

Litoral oriental de Asturias.

Cantabria.

Mitad norte del País Vasco.

Zonas sin afectación significativa

Las áreas más estables del país serán:

Comunidad de Madrid.

Extremadura.

Castilla-La Mancha.

Gran parte de Castilla y León.

Comunidad Valenciana (salvo puntos interiores del norte).

La Rioja.

Amplias zonas de Aragón.

Mayor parte de Andalucía occidental.

Se viene un ciclón que provocará el diluvio del año con tormentas y caída de granizo por 24 horas: estas son las zonas en riesgo AEMET

En estas regiones se esperan cielos poco nubosos o despejados, ausencia de fenómenos relevantes y ambiente cálido. Las temperaturas máximas tenderán a subir, especialmente en el centro y oeste peninsular.

Suben las temperaturas en gran parte del país pero descienden en el Mediterráneo

El comportamiento térmico será muy contrastado según la región. Las temperaturas máximas aumentarán en amplias zonas del interior y del oeste peninsular, mientras que descenderán de forma notable en Baleares y en áreas de la fachada oriental.

Se superarán los 35 °C en las depresiones de la vertiente atlántica sur y en algunos puntos de las comarcas de Alborán y del Segura.

Por su parte, las mínimas tenderán a descender en muchas regiones, aunque persistirán las noches tropicales, con valores por encima de los 20 °C, en el litoral mediterráneo y el valle del Guadalquivir.

Las zonas más afectadas por el calor

Depresiones de la vertiente atlántica sur.

Áreas próximas a Alborán.

Comarca del Segura.

Las regiones más cálidas mantendrán una sensación térmica elevada durante las horas centrales del día, mientras que Baleares y parte del litoral mediterráneo experimentarán un alivio térmico debido al descenso de temperaturas.