La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 26 de julio

El clima en España se caracterizará por estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. En el área cantábrica y la Ibérica norte, se prevén cielos nubosos y precipitaciones que disminuirán a lo largo del día.

En el nordeste de Cataluña y Baleares, se presentarán intervalos nubosos con chubascos y tormentas localmente fuertes. Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte, superando los 35 grados en algunas zonas, mientras que las mínimas descenderán, excepto en el suroeste peninsular.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, mínima de 12 °C en descenso ligero, máxima en aumento hasta 33 °C y vientos flojos del norte y nordeste que tenderán a variables en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con nubosidad en las sierras del este y posibilidad de tormentas aisladas. Temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso en el resto, alcanzando una máxima de 38 grados y mínima de 16. Vientos flojos variables en el interior y de componente oeste en el litoral, girando a levante por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, hoy habrá intervalos nubosos en el Pirineo y la mitad oriental, con cielos poco nubosos en el resto. Se prevén chubascos ocasionales y tormentas, especialmente en el litoral central durante la madrugada y en el cuadrante nordeste por la tarde. Las temperaturas descenderán, con máximas de 35 grados y mínimas de 9 grados y se registrará viento moderado del noroeste.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes bajas en el Pirineo, mientras que en el resto del territorio habrá cielo poco nuboso o despejado. Por la tarde, se desarrollará nubosidad en la mitad norte de Huesca. Las temperaturas mínimas disminuirán, alcanzando 9 grados, mientras que las máximas serán de 32 grados, con descensos en el sistema Ibérico. El viento soplará del noroeste, moderado en la depresión del Ebro y flojo en otras áreas.

El clima en Asturias se caracterizará por intervalos de nubes bajas y brumas en zonas altas, con posibilidad de lluvias débiles en el litoral oriental. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el interior, mientras que las máximas ascenderán, oscilando entre 10 y 26 grados. El viento será flojo en el interior y de componente oeste en el litoral.

Cómo estará el clima en España este domingo (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima para hoy se presentará con intervalos nubosos y chubascos dispersos, que podrían ir acompañados de tormenta, especialmente en Mallorca, donde serán localmente fuertes. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se despeje. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y 31 grados de máxima, con un descenso notable en las diurnas. El viento soplará flojo a moderado del norte y nordeste, cambiando a componente este por la tarde.

Cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con lloviznas en medianías durante la madrugada y algunos claros en horas centrales. Poco nuboso en el resto, salvo en el norte de Lanzarote y oeste de Fuerteventura. Temperaturas entre 17 y 29 grados, con descenso en zonas de interior sur de las islas centrales. Alisio fuerte en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura y en vertientes del sureste y noroeste, con rachas muy fuertes en la madrugada.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado con temperaturas en descenso, alcanzando un máximo de 35 grados y un mínimo de 15, con viento variable e intervalos moderados en el litoral de Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León se prevé un clima con intervalos nubosos en el noreste y extremo norte, con escasas posibilidades de lluvia, mientras que en el resto de la región será poco nuboso o despejado; las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 grados y las máximas alcanzarán los 32 grados, con un leve descenso en las mínimas y un ligero ascenso en las máximas, acompañado de un viento del norte y noreste de intensidad floja o moderada.

El clima estará mayormente despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el este de Guadalajara y nubes de evolución en la Serranía de Cuenca y el sureste de Albacete durante la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 5 grados en la mitad oriental, mientras que las máximas aumentarán, alcanzando los 33 grados en la mitad occidental. Los vientos serán flojos, predominando la componente norte.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos despejados en Madrid, con temperaturas de 21 a 33 °C y vientos flojos a moderados de poniente, disminuyendo al final del día.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, mínima de 24 °C en ligero descenso y máxima de 32 °C con pocos cambios, con vientos moderados de poniente, amainando a flojos variables por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo nuboso con algunos claros por la tarde, lluvias débiles en la mitad norte y temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 12 grados. Viento flojo variable en el interior y moderado del oeste en el litoral. Por otro lado,

El clima en Navarra será poco nuboso en el sur y nuboso en el norte, con lluvias débiles en el extremo norte y temperaturas que oscilarán entre 9 y 24 grados.

Intervalos nubosos en La Rioja, con escasa probabilidad de precipitaciones dispersas en la sierra, viento del noroeste flojo (moderado en la Rioja Oriental) y temperaturas máx. 29 °C y mín. 15 °C.