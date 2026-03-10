El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traen tormentas fuertes y lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros. El pico del diluvio será entre la madrugada del martes y la mañana del miércoles donde habrá granizos y vendavales de hasta 60 km/h, según advirtió el organismo a cargo del clima. El organismo meteorológico advirtió por el ingreso de un temporal a San Luis y Córdoba. La tormenta llegó esta madrugada con vientos sentido este, pero para esta tarde ya se emitió una alerta amarilla en ambas zonas. El SMN indicó que habrá tormentas durante las siguientes 48 horas en estas regiones: El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas serán estas: El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias llegarán a Buenos Aires desde esta semana. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y traerán un marcado alivio térmico. El organismo publicó el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y anticipó un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25°C. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 27°C. La mínima prevista para esta semana se ubicará en torno a los 19°C.