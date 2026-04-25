El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 25 de abril que amplias regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas durante el fin de semana, con lluvias persistentes y riesgo de tormentas eléctricas. Se espera una jornada marcada por precipitaciones entre moderadas y fuertes en buena parte del territorio nacional. Estas condiciones mantienen en alerta a autoridades y ciudadanos ante posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y complicaciones en la movilidad. Para este sábado, la entidad prevé un comportamiento similar al registrado en la jornada anterior, con los mayores acumulados de lluvia concentrados en las regiones Orinoquía, Amazonía y Andina. Sin embargo, se esperan las precipitaciones más intensas en sectores de: También se prevén lluvias destacadas en las regiones Pacífica y Caribe, especialmente en: En otras zonas del territorio nacional se esperan precipitaciones ligeras a moderadas con tendencia a mantenerse durante gran parte del día, por lo que se recomienda seguir atentos a los reportes oficiales. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas aisladas en Providencia. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Debido al pronóstico de tormentas eléctricas en varias regiones del país, también se aconseja: