El más reciente informe del IDEAM detalla cómo se comportan las condiciones meteorológicas en distintas regiones de Colombia, con foco en la presencia de lluvias, nubosidad y tormentas eléctricas. Estos fenómenos se registran en varias zonas del país y forman parte del seguimiento técnico diario del organismo. Según el reporte, en las últimas horas se observaron precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de descargas eléctricas, especialmente en sectores de la Orinoquía y la Amazonía, además de áreas puntuales de la región Andina y el Caribe. El informe señala que las condiciones más inestables se concentran en departamentos como Meta y Casanare, donde se registraron lluvias intensas con tormentas eléctricas. A esto se suman precipitaciones en regiones como: En contraste, también se identificaron lluvias más débiles o lloviznas aisladas en zonas del oriente de La Guajira, Santander, Norte de Santander, Amazonas y Putumayo. Para otras áreas, como el occidente de la región Andina, parte del Pacífico y el archipiélago de San Andrés, el reporte indica que predominó un tiempo más seco con nubosidad parcial. De cara a las próximas horas, el IDEAM prevé que los mayores volúmenes de precipitación se concentren en las regiones Andina, Orinoquía y Amazonía, con eventos también en sectores del Pacífico y el Caribe. Las lluvias más fuertes podrían presentarse en distintos momentos del día, con mayor intensidad durante la tarde y la noche, aunque también se esperan episodios en la mañana. En la región Andina, por ejemplo, se anticipan cielos mayormente nublados y lluvias moderadas a fuertes en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Tolima y Huila. En la Orinoquía, las precipitaciones podrían ser persistentes a lo largo del día, especialmente en Meta, Casanare, Vichada y Arauca. Para la Amazonía, el informe indica alta probabilidad de lluvias en varias franjas horarias, con mayor intensidad en zonas de Vaupés, Guaviare, Amazonas, Guainía, Putumayo y Caquetá. En tanto, el Caribe presentará condiciones variables: mientras el norte mantendría períodos secos, se prevén lluvias moderadas a fuertes en la tarde y noche en sectores del sur y centro de la región, incluyendo Córdoba, Cesar, Bolívar y La Guajira. El documento explica que los episodios de tiempo lluvioso están asociados a la presencia de nubosidad y a la posibilidad de tormentas eléctricas con ráfagas de viento, fenómenos habituales en este tipo de condiciones atmosféricas. Estas situaciones pueden presentarse de forma localizada, con variaciones en intensidad según la región y el momento del día, por lo que el monitoreo se mantiene activo en todo el país.