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Misiones atraviesa una situación de tiempo severo este jueves, con un aviso por tormentas fuertes que pueden provocar lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El aviso fue emitido alrededor de las 11:00 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y tiene una vigencia de tres horas, por lo que las condiciones adversas se concentrarán durante este período.

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Las zonas de Misiones afectadas por las tormentas

Las localidades alcanzadas por el aviso son:

  • El Dorado
  • General Manuel Belgrano
  • Guaraní
  • Iguazú
  • Montecarlo
  • San Pedro

En estas zonas se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Ante la posibilidad de precipitaciones abundantes y fuertes ráfagas, se recomienda permanecer en lugares seguros, evitar circular innecesariamente durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.

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Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

  • Permanecer en un lugar seguro y evitar salir al exterior.
  • Mantenerse alejado de ventanas y zonas que puedan romperse o desprenderse.
  • Desconectar los artefactos eléctricos y evitar el contacto con tomas de corriente.
  • Retirar objetos que puedan volarse y provocar daños.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas por corrientes de agua.
  • Mantenerse informado sobre la evolución del alerta y seguir las indicaciones de las autoridades.
  • Si estás al aire libre, buscar refugio inmediatamente y evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan caer.