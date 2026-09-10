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Misiones atraviesa una situación de tiempo severo este jueves, con un aviso por tormentas fuertes que pueden provocar lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
El aviso fue emitido alrededor de las 11:00 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y tiene una vigencia de tres horas, por lo que las condiciones adversas se concentrarán durante este período.
Las zonas de Misiones afectadas por las tormentas
Las localidades alcanzadas por el aviso son:
- El Dorado
- General Manuel Belgrano
- Guaraní
- Iguazú
- Montecarlo
- San Pedro
En estas zonas se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Ante la posibilidad de precipitaciones abundantes y fuertes ráfagas, se recomienda permanecer en lugares seguros, evitar circular innecesariamente durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes
- Permanecer en un lugar seguro y evitar salir al exterior.
- Mantenerse alejado de ventanas y zonas que puedan romperse o desprenderse.
- Desconectar los artefactos eléctricos y evitar el contacto con tomas de corriente.
- Retirar objetos que puedan volarse y provocar daños.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas por corrientes de agua.
- Mantenerse informado sobre la evolución del alerta y seguir las indicaciones de las autoridades.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediatamente y evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan caer.