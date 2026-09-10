Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Se viene el diluvio del siglo este jueves 10 de septiembre.

Misiones atraviesa una situación de tiempo severo este jueves, con un aviso por tormentas fuertes que pueden provocar lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El aviso fue emitido alrededor de las 11:00 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y tiene una vigencia de tres horas, por lo que las condiciones adversas se concentrarán durante este período.

Las zonas de Misiones afectadas por las tormentas

Las localidades alcanzadas por el aviso son:

El Dorado

General Manuel Belgrano

Guaraní

Iguazú

Montecarlo

San Pedro

En estas zonas se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Ante la posibilidad de precipitaciones abundantes y fuertes ráfagas, se recomienda permanecer en lugares seguros, evitar circular innecesariamente durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes