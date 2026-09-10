El Gobierno de Córdoba avanza con una obra vial estratégica para la región de las Sierras de Calamuchita. Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial S-372, que conectará Santa Rosa de Calamuchita con Soconcho y permitirá mejorar la circulación hacia distintos puntos turísticos de la zona.

Los trabajos contemplan un tramo de 20,5 kilómetros, desde la intersección con la Ruta Provincial 5, en Santa Rosa de Calamuchita, hasta el empalme con la Ruta Nacional 36, cerca de Soconcho. Según informó la Provincia, la obra ya presenta un 50% de avance.

La intervención se desarrolla en una zona de topografía montañosa y atraviesa el cordón de las Sierras Chicas de Santa Rosa y Calmayo. Además, genera alrededor de 120 puestos de trabajo vinculados con las distintas tareas de construcción.

La obra apunta a mejorar la conexión en una zona clave

Uno de los principales objetivos de la nueva ruta es descongestionar la Ruta Provincial 5 durante los períodos de mayor circulación y generar una conexión directa con la Autovía Córdoba-Río Cuarto .

Avances en la obra. Gobierno de Córdoba

El nuevo corredor permitirá evitar el paso por los diques de los lagos Embalse y Los Molinos, facilitando el vínculo entre las localidades de la región y la autovía.

Beneficios para el turismo y la economía regional

La obra también tendrá impacto turístico: beneficiará a El Parador de Montaña, Soconcho, Calmayo y los parajes de las Sierras Chicas, además de ofrecer una nueva alternativa para recorrer los paisajes de Calamuchita.

Imagen ilustrativa Gobierno de Córdoba

El proyecto incluye una rotonda para ordenar los accesos en Santa Rosa, un perfil urbano en el sector de El Parador y carriles de sobrepaso para vehículos lentos en sectores de pendientes y curvas. Además, todo el recorrido contará con nueva señalización vertical y horizontal.

Con la nueva ruta, se busca potenciar aún más el turismo en la zona serrana de la provincia de Córdoba y mejorar la conexión entre las localidades para brindar mayores comodidades a los residentes.