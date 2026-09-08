Se viene un diluvio histórico este sábado 5 y domingo 6: se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Un intenso frente frío ingresará a la región patagónica a partir de mediados de semana, desencadenando un fuerte temporal de nieve, temperaturas por debajo de cero y ráfagas de viento severas en el extremo sur del país .

La ciudad de Ushuaia será uno de los puntos más afectados por este fenómeno meteorológico, que comenzará a sentirse con fuerza desde el miércoles 9 de septiembre y se extenderá durante varias jornadas.

El Servicio Meteorológico anticipa un importante impacto en la transitabilidad y en el desarrollo de actividades cotidianas debido a la persistencia de las precipitaciones y la intensidad del viento.

Progresión del temporal de nieve y registros térmicos bajo cero

Las condiciones del tiempo registrarán un deterioro marcado con el correr de los días en la capital fueguina:

Para el miércoles 9 de septiembre se prevé una jornada crítica con probabilidad de nevadas del 40% al 70% durante todo el día.

Las marcas térmicas oscilarán entre los 2 °C de máxima y los -3 °C de mínima, con una marcada sensación térmica negativa impulsada por ráfagas de viento del sector sudoeste que alcanzarán picos de entre 70 km/h y 78 km/h durante la tarde.

El jueves 10 continuará el ambiente gélido y las precipitaciones en forma de nieve y lluvia helada, registrando una temperatura máxima de -2 °C y una mínima de -6 °C. Las ráfagas se mantendrán intensas, oscilando entre los 42 km/h y los 59 km/h.

Evolución hacia el fin de semana y vientos persistentes

A partir del viernes 11 de septiembre, la probabilidad de nevadas disminuirá levemente al rango de 0% a 10%, dando paso a cielos parcialmente nublados.

Sin embargo, el ambiente se mantendrá extremadamente frío , con temperaturas que irán desde los -6 °C de mínima hasta los 3 °C de máxima y ráfagas sostenidas del sector oeste de hasta 59 km/h.

Durante el sábado 12, el domingo 13 y el lunes 14 las condiciones de inestabilidad tenderán a estabilizarse, con mínimas cercanas a los -1 °C y máximas de entre 4 °C y 5 °C.

Pese a la menor presencia de precipitaciones, el viento continuará soplando con fuerza constante, registrando ráfagas de entre 60 km/h y 69 km/h de manera persistente durante el fin de semana.

Recomendaciones de seguridad vial y prevención domiciliaria

Ante el pronóstico de heladas severas, acumulación de nieve y ráfagas de viento de gran intensidad, las autoridades locales recuerdan la importancia de extremar los cuidados.

Se aconseja a los automovilistas circular obligatoriamente con cubiertas de silicona o cadenas, mantener distancia de seguridad entre vehículos y evitar traslados innecesarios por rutas durante los picos del temporal.

En las viviendas, se sugiere asegurar elementos sueltos en patios o balcones y verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción.