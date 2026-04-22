Planteó la necesidad de avanzar en una agenda que combine producción, inversión y empleo, en abierto contraste con un contexto nacional donde la actividad económica se desacelera y el ingreso real de las familias se deteriora. Con más de un año de anticipación al turno electoral, el misionerismo dio el puntapié inicial a su armado político de cara al 2027. El espacio oficialista presentó el Frente Encuentro Misionero, una nueva herramienta electoral con la que buscará sostener su hegemonía en la provincia. El lanzamiento congregó a ministros, intendentes, legisladores y referentes del oficialismo provincial. El mensaje delineó la hoja de ruta política que marcará los próximos meses y dejó en claro que el trabajo de campaña ya está en marcha. Uno de los ejes centrales de la presentación apuntó a abrir el juego a sectores que hasta ahora no formaban parte del espacio. Desde la conducción del misionerismo confirmaron que mantienen conversaciones con distintos dirigentes y remarcaron que la convocatoria no busca excluir a nadie. Según plantearon, no existen restricciones políticas para sumarse y la iniciativa no se construye en oposición a otros actores, sino pensando en los intereses de los misioneros. En esa línea, tampoco se descartaron canales de diálogo con el oficialismo nacional. Desde el espacio defendieron el acompañamiento legislativo que en ocasiones le dieron al gobierno de Javier Milei y argumentaron que cada uno de esos apoyos responde a lo que consideran una legitimación surgida de la voluntad popular. Para ordenar la estructura territorial, el oficialismo designó a cuatro referentes que encabezarán la campaña provincial. Se trata del intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el presidente de la Legislatura, Sebastián Macias; el diputado Oscar Herrera Ahuad; y el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli. El esquema repite una fórmula que el espacio ya utilizó en procesos electorales anteriores: mantener al gobernador Hugo Passalacqua concentrado en la administración provincial, mientras la dinámica partidaria y el despliegue en los municipios quedan en manos de otros dirigentes. La idea es fortalecer el trabajo territorial sin resentir la gestión de gobierno. El nuevo frente nuclea a unas 300 agrupaciones y apunta a incorporar nuevos sectores sociales y políticos bajo un mismo paraguas. Desde la conducción fueron explícitos al señalar que el trabajo electoral ya comenzó y convocaron a los dirigentes a ponerse en “modo político” ordenando las estructuras en cada municipio de la provincia. El conductor del Misionerismo volvió a la escena política con un reclamo dirigido al gobierno de Javier Milei: pidió bajar impuestos nacionales como el IVA, Ganancias y el impuesto al cheque, con el argumento de que Misiones necesita esas herramientas para sostener la competencia comercial con Brasil y Paraguay. La intervención tuvo un claro componente político. “Tenemos 900 kilómetros de fronteras con Brasil y Paraguay”, planteó el dirigente frente a su tropa, en un regreso que utilizó para plantar bandera propia de cara al escenario electoral de 2027. El lanzamiento del nuevo frente se da en un contexto complejo para las provincias. La caída de la recaudación nacional impacta de lleno en la coparticipación federal y Misiones no queda al margen de esa realidad. Desde el oficialismo provincial insisten con reclamos ante la Casa Rosada, al tiempo que buscan diferenciarse al reivindicar el equilibrio fiscal como un activo del modelo provincial que, según remarcan, debe ser preservado frente a la incertidumbre económica. En el acto se defendió la gestión, se reivindicó la responsabilidad institucional y se pidió a la tropa propia actuar con inteligencia política. El planteo fue claro: el desafío hacia adelante no se limita a resistir el escenario adverso, sino que debe traducirse en una propuesta sostenida en la producción, el trabajo y el desarrollo. El lanzamiento del Frente Encuentro Misionero marca así el inicio formal de una campaña que promete ser extensa. Con un espacio político que gobierna la provincia desde hace un cuarto de siglo, la apuesta es clara: empezar antes, ampliar la convocatoria y construir mayoría desde la cercanía con los vecinos.