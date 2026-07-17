Una famosa empresa cordobesa especializada en productos gastronómicos anunció su decisión de cerrar sus puertas. La compañía, dedicada a la fabricación de dulces y alfajores y con una trayectoria de más de 30 años en el sector, emitió un comunicado que confirma su cese de actividades.

Esta empresa familiar, que data desde el año 1992, estableció varios puntos de venta en los principales centros comerciales de la capital cordobesa. En su apogeo, la compañía empleó a una veintena de personas, pero los representantes de la firma han manifestado que no lograron sortear el complicado contexto económico actual.

¿Qué reconocida empresa del sector gastronómico dejó de operar?

La fábrica de dulces y alfajores cordobeses La Paila indicó que se encuentra “ en una situación familiar a Fate ” al sostener que la apertura de las exportaciones fue el factor principal para el cierre.

“Hoy nos vemos obligados a dar un paso al costado. La difícil e inestable realidad económica que vivimos en Argentina, especialmente para quienes emprenden y producen, hace cada vez más difícil sostener un proyecto en el tiempo”, indicó el comunicado oficial de la empresa fundada por Coni González.

Esta famosa fábrica cordobesa tuvo que cerrar por la situación económica.

La firma se inició como un emprendimiento familiar a cargo de esta mujer cordobesa, con cinco hijos a cargo, que cocinaba en el quincho de su casa y tomaba recetas tradicionales que se convirtieron en un ícono de Córdoba Capital.

“Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dejado todo. Ojalá algún día existan condiciones más previsibles y favorables para quienes trabajan y apuestan por este país”, concluyeron.

Otros casos similares de cierres

El cierre de La Paila no es un caso aislado. Sobre el final del 2025 y el comienzo de este año se dio en Córdoba una situación común a distintas fábricas y comercios históricos. En diciembre, la fábrica de neumáticos IBF bajó sus persianas y dejó a 40 personas en la calle; mientras que, en enero pasado, dentro del mismo rubro, cerró Córdoba Goma , un histórico comercio ubicado en pleno centro de la capital cordobesa tras más de 70 años en el mercado.

Sobre el final de enero la fábrica de motores WEG también debió despedir a una veintena de empleados. La empresa mexicana en 2022 había comprado a la cordobesa Alladio y se volvió proveedor de Mabe, el gigante de los electrodomésticos.

Sin embargo, la multinacional que se surtía de estos motores comunicó sobre fines del 2025 que dejaba de producir en su fábrica de Río Segundo y esa fue una de las causantes del cierre en enero de WEG. Vale remarcar que para 2024, esta última firma ya había echado a 24 empleados.