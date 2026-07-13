La medida afectará algunos servicios de Tesorería y espacios culturales en fechas específicas.

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El Banco de la República confirmó un cambio temporal en los horarios de atención de varios de sus servicios durante julio de 2026. La decisión aplicará los días 13, 15 y 23 de julio debido al nuevo día festivo en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá y a razones administrativas internas, por lo que algunas sedes modificarán sus jornadas habituales e incluso suspenderán la atención en determinados servicios.

Los cambios impactarán principalmente las ventanillas de Tesorería, la Central de Efectivo en Bogotá y algunos espacios culturales administrados por la entidad. El resto de los días hábiles del mes continuará operando con normalidad.

¿Cuáles serán los cambios en el horario del Banco de la República durante julio de 2026?

El Banco de la República informó que habrá modificaciones en la atención al público durante tres fechas específicas del mes de julio. En dos de ellas, las ventanillas abrirán únicamente durante la mañana, con jornadas de aproximadamente cuatro horas o menos, dependiendo de la ciudad.

La medida busca ajustar la operación de la entidad frente al nuevo festivo nacional y a procesos administrativos internos, por lo que los usuarios deberán programar con anticipación cualquier trámite relacionado con los servicios de Tesorería.

El Banco de la República cambiará su horario de atención durante tres días: abrirá solo 4 horas.

¿Qué pasará con los servicios de Tesorería el 13 de julio?

El lunes 13 de julio no habrá atención de servicios de efectivo al público en las ventanillas de Tesorería ni en las ventanillas operadas por las transportadoras de valores en las sucursales del Banco de la República en todo el país.

En Bogotá tampoco estarán disponibles los servicios en las siguientes dependencias:

Tesorería ubicada en la calle 13 # 35-25.

Central de Efectivo ubicada en la calle 24 Bis # 66-90.

Por esta razón, quienes tengan diligencias relacionadas con consignaciones, retiros o cualquier operación presencial deberán realizarlas en otra fecha.

¿Cuál será el horario del Banco de la República el 15 y 23 de julio?

El 15 de julio, las ventanillas de Tesorería en Bogotá atenderán únicamente entre las 7:00 a. m. y las 10:30 a. m., una jornada de tres horas y media.

Por su parte, el 23 de julio habrá horarios especiales según la ciudad:

Bogotá

Tesorería y Central de Efectivo: 7:00 a. m. a 10:30 a. m.

Barranquilla, Cali y Medellín

Atención de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Armenia, Bucaramanga, Villavicencio y Cúcuta

Atención de 7:30 a. m. a 11:00 a. m.

Estos horarios reducidos implican que la atención presencial estará disponible únicamente durante las primeras horas del día.

¿Qué espacios culturales del Banco de la República tendrán cambios?

Las modificaciones también alcanzarán algunos escenarios culturales administrados por el Banco de la República.

El 23 de julio, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Casa Republicana y la Casa Gómez Campuzano atenderán al público únicamente hasta las 12:00 del mediodía.

Los demás espacios culturales de la entidad mantendrán su programación y horario habitual durante esa jornada.

¿Desde cuándo volverá el horario normal del Banco de la República?

El Banco de la República indicó que, fuera de las fechas mencionadas, todos los servicios volverán a operar con los horarios habituales durante los demás días hábiles de julio de 2026.

La entidad recomendó a los ciudadanos planificar con anticipación sus diligencias presenciales para evitar contratiempos durante los días en los que habrá suspensión o reducción en la atención al público.