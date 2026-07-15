Se despide un exitoso del comercio: cerró uno de los supermercados más queridos del país y 700 trabajadores quedaron sin empleo

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Después de más de 65 años de presencia en el comercio colombiano, Colsubsidio cerró definitivamente su cadena de supermercados, poniendo fin a una de las marcas más reconocidas del sector. La decisión, que se concretó el 31 de diciembre de 2024, significó el cierre de más de un centenar de establecimientos y marcó un cambio en la estrategia de la caja de compensación.

La organización explicó que la medida responde a la transformación del mercado minorista, donde el crecimiento de las tiendas de descuento y los cambios en los hábitos de consumo modificaron las condiciones de competencia durante los últimos años.

¿Por qué Colsubsidio cerró sus supermercados?

Según informó la entidad, continuar operando esta línea de negocio dejó de ser viable frente a la evolución del comercio en Colombia.

El auge de formatos de bajo costo, junto con modelos logísticos más eficientes y una rápida expansión de nuevos competidores, llevó a Colsubsidio a replantear su estrategia y concentrar sus recursos en actividades relacionadas con su misión social.

La entidad aseguró que, a partir de ahora, priorizará programas de salud, educación, recreación, subsidios y otros servicios dirigidos a sus afiliados y a la comunidad.

¿Qué pasará con el antiguo supermercado de la calle 26?

Uno de los establecimientos más emblemáticos de la cadena estaba ubicado sobre la calle 26 de Bogotá, frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, dentro del mismo complejo donde funcionan las oficinas principales de Colsubsidio y el teatro Roberto Arias Pérez.

Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería de la entidad continúa prestando servicio en ese sector.

En ese espacio, Colsubsidio desarrollará Bloc, un nuevo centro de bienestar que incluirá zonas deportivas, espacios de coworking, áreas infantiles y servicios recreativos.

Se despide un exitoso del comercio: cerró uno de los supermercados más queridos del país y 700 trabajadores quedaron sin empleo Archivo El Cronista

Actualmente, este modelo ya funciona en sedes ubicadas en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha.

¿Qué ocurrió con los trabajadores?

El cierre de la cadena también tuvo consecuencias para sus colaboradores.

De los cerca de 1.600 empleados vinculados a la operación de los supermercados, alrededor de 700 dejaron la empresa tras acogerse a un plan de retiro voluntario, mientras que el resto fue reubicado en otras áreas de Colsubsidio.

Los servicios que continúan funcionando

Aunque desaparecieron los supermercados, la caja de compensación mantiene activos sus principales servicios.

La entidad seguirá operando sus programas de salud, educación, recreación, subsidios, droguerías y demás iniciativas sociales, que ahora concentrarán la mayor parte de sus recursos tras la salida definitiva del negocio de supermercados.