Para quienes transitan por las calles y rutas argentinas, el 2026 trae una noticia que permitirá un respiro tanto administrativo como económico. En un contexto de revisión de las regulaciones de tránsito, se oficializaron nuevas excepciones para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida busca simplificar los controles estatales, basándose en estadísticas que demuestran que los vehículos con pocos años de rodaje presentan un índice de fallas mecánicas significativamente menor. De esta manera, el sistema intenta descongestionar los talleres de revisión, permitiendo que el foco de seguridad se concentre en aquellos rodados que, por su desgaste natural, representan un mayor riesgo potencial en la vía pública. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cambio más relevante radica en la extensión de los plazos para las unidades cero kilómetro. Bajo la normativa vigente para este ciclo lectivo, los automóviles particulares quedan liberados del trámite obligatorio hasta cumplir los cuatro años desde su patentamiento. Sin embargo, existe una condición técnica fundamental: el vehículo no debe haber superado los 60.000 kilómetros de recorrido. Esta regla de “lo que ocurra primero” es crucial para los propietarios. Si un vehículo modelo 2024 alcanza el límite de kilometraje antes de su cuarto aniversario —situación común en unidades destinadas al transporte de pasajeros o viajes de larga distancia—, la exención cae automáticamente y el conductor debe presentarse en una planta verificadora para obtener la oblea correspondiente. Por el contrario, la Provincia de Buenos Aires mantiene un esquema más tradicional y estricto. En territorio bonaerense, la obligatoriedad para los autos particulares comienza a partir de los dos años de antigüedad. Esta disparidad de criterios entre jurisdicciones suele generar confusión, por lo que las autoridades recomiendan verificar siempre el distrito de radicación que figura en la cédula verde antes de planificar un viaje. A nivel nacional, el reciente Decreto 196/2025 también introdujo modificaciones estructurales que impactan en el esquema de 2026. La nueva ley nacional de tránsito estipula que la primera revisión para los cero kilómetro se realice a los cinco años, con verificaciones subsiguientes cada dos años para vehículos de entre cinco y diez años de vida. Este marco busca unificar paulatinamente los criterios en todo el país a través de certificados digitales accesibles desde la aplicación Mi Argentina. Más allá de los modelos exentos por su novedad, existen beneficios de costo cero para grupos específicos de conductores, independientemente de la antigüedad de su unidad. En CABA, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y son titulares de un único vehículo están eximidos del pago del arancel, al igual que las personas con discapacidad, quienes deben acreditar su condición mediante el certificado correspondiente al momento de solicitar el turno. El impacto económico de estas exenciones no es menor, considerando que los costos de la VTV sufrieron actualizaciones importantes para el inicio de este año. En la Ciudad, los valores para automóviles superan los $63.000, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el trámite para unidades de hasta 2.500 kg ya supera los $97.000. Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable presentar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires: Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago cuyo comprobante se descarga automáticamente. En el caso que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.