La acumulación de infracciones y multas de tránsito puede llevar a que te retengan la licencia de conducir Los vehículos que no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad obligatorios para circular están cometiendo una falta grave, ya que ponen en riesgo tanto al conductor como a terceros.

Si un agente de tránsito percibe la infracción en un control vial, este tiene la facultad de labrar la multa correspondiente y retirar el registro hasta que la falta sea regularizada conforme a la normativa vigente.

Además de la sanción económica, la falta de cumplimiento con estas exigencias puede derivar en la prohibición de circular o incluso el secuestro del vehículo, lo que agrava la situación del conductor.

Si la irregularidad no se corrige, también puede generar inconvenientes administrativos, como la imposibilidad de renovar la licencia o realizar trámites de transferencia del auto. Por estos motivos, mantener el vehículo en regla no solo evita sanciones, sino que garantiza una circulación legal y segura.

¿Cuáles son las infracciones por las que te pueden sacar el auto y el registro?

Durante 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó 83.611 operativos de control en todo el país. En esos procedimientos se fiscalizaron más de 3,5 millones de vehículos y se emitieron 108.453 infracciones, muchas de ellas por faltas de documentación.

En este sentido, los controles se intensifican especialmente durante fines de semana largos, feriados y vacaciones, momentos en los que aumenta el flujo vehicular. Desde la ANSV remarcaron que tener la documentación al día es una obligación legal y una medida básica de seguridad vial.

La Secretaría de Tránsito anunció el nuevo operativo y las sanciones para la temporada de verano.

Las infracciones por las que te sacan el registro

No tener cédula del vehículo o que esté dañada.

Circular sin póliza de seguro en vigencia.

No poseer la VTV al día.

Falta de licencia de conducir o registro vencido. También si no corresponde al tipo de rodado o si presenta señales de adulteración.

Observación de fallas graves en la seguridad: falta de luces reglamentarias, cubiertas, carga mal estibada.

Circular con la patente dañada, adulterada, ilegible o de un modo que no se puede identificar.

¿De cuánto son las multas por manejar sin registro?

Circular sin la documentación requerida es un riesgo que puede tener un alto costo. Por eso, es clave verificar antes de cada viaje que se cuente con la licencia de conducir, la cédula verde o azul, la póliza de seguro vigente y el comprobante de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Los valores de las multas informados desde diciembre de 2025 son los siguientes:

No portar la cédula del vehículo: se considera infracción y puede derivar en la retención del rodado. La multa es de $ 45.000.

No tener la licencia de conducir: el conductor no puede seguir circulando. El monto de la multa asciende a $ 257.000.

Circular sin póliza de seguro vigente: además de la infracción, puede implicar la retención de la licencia y del vehículo. La multa es de $ 257.000.

Alcoholemia positiva: esta falta implica la retención de la licencia y la inhabilitación para continuar el viaje. La multa es de $ 1.750.000.

Circular sin patente o con patente adulterada: se considera infracción grave. En caso de elementos agregados, el conductor debe retirarlos. Multa: $ 257.000.

No tener la RTO o VTV vigente: implica infracción y retención de la licencia. El valor de la multa es de $ 257.000.

La prescripción de las multas depende de cada provincia.

¿Cuándo prescriben las multas?

La duración de las infracciones depende de la jurisdicción y de la gravedad de la falta, según la normativa de tránsito vigente.

Duración de las infracciones por localidad