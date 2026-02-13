Cobrar un salario mensual que supere los $ 3,5 millones es la realidad de quienes logran insertarse a uno de los sectores más pujantes de la economía argentina: el energético. Lo que antes parecía un mercado cerrado a unos pocos, hoy se abre como una oportunidad masiva a través de la formación técnica gratuita que busca cubrir la creciente demanda de personal calificado en la región El epicentro de esta oferta laboral es Vaca Muerta. Ante la necesidad crítica de operarios y técnicos especializados, la provincia de Neuquén lanzó una nueva convocatoria para la Tecnicatura Superior en Hidrocarburos. Se trata de una carrera pública y sin costo que apunta directamente a profesionalizar a quienes deseen ingresar a un sector donde los salarios iniciales triplican la media nacional. La formación no solo es gratuita, sino que está diseñada para una inserción inmediata. El Ministerio de Educación neuquino busca, a través de este programa, que la mano de obra local sea la protagonista del desarrollo energético. El plan de estudios se extiende por tres años (seis cuatrimestres) y brinda las herramientas necesarias para trabajar tanto en yacimientos de petróleo como de gas. A diferencia de otras tecnicaturas, esta carrera se enfoca en las necesidades reales de las operadoras actuales, preparando a los alumnos para los desafíos técnicos de la explotación convencional y no convencional. Para este ciclo lectivo, las inscripciones se concentran en dos puntos neurálgicos de la actividad hidrocarburífera: las localidades de Centenario y Cutral Co. Quienes estén interesados en postularse deben cumplir con dos condiciones fundamentales: El dinamismo de Vaca Muerta no muestra signos de agotamiento. Por el contrario, la ampliación de gasoductos y las proyecciones de exportación aseguran que la demanda de técnicos seguirá en aumento durante los próximos años. En este contexto, las empresas del sector no solo ofrecen salarios que parten de los $ 3,5 millones, sino también beneficios de transporte, viáticos y esquemas de trabajo que resultan sumamente atractivos. Para muchos jóvenes y adultos en busca de estabilidad, esta formación técnica representa el puente directo hacia la industria más pujante de la economía argentina. Las inscripciones ya están en marcha y el cupo es el único límite para acceder a un futuro profesional de alta gama.