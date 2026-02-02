Cuando se realiza la Verificación Técnica Vehicular (VTV), los técnicos analizan el funcionamiento del auto y determinan si alguna pieza debe ser modificada para que el auto ni los ocupantes corran riesgo en las calles. Es imprescindible para no contraer multas.

La VTV es un trámite obligatorio que se debe hacer anualmente para garantizar que el auto se encuentra en condiciones óptimas para circular. De esta forma, se controla el estado general del vehículo. Sin embargo, por decisión del gobierno porteño, un grupo quedará exento de hacer la gestión en febrero de 2026.

Fue así que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires redefinió qué tipos de vehículos deberán pasar por el control obligatorio y cuáles quedarán liberados, para reducir la demanda acumulada y aliviar el gasto para propietarios de unidades nuevas o con bajo kilometraje.

La lista de autos que no deberán hacer la VTV en febrero de 2026

A pesar de que es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, hay un grupo que no va a tener que hacerla.

Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los vehículos que cumplan estos requisitos no deben hacer la VTV:

Vehículos cero kilómetros hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o antes de que registren 64.000 kilómetros recorridos.

Motos cero kilómetros antes del cuarto año de antigüedad.

Para los autos y motos cuya antigüedad del vehículo se encuentre entre los 4 años y menores a 7 años y con menos de 84.000 kilómetros que deban renovar su verificación, la vigencia de su próxima verificación será de hasta 2 años.

A partir de los 7 años de antigüedad u 84.000 kilómetros recorridos, la vigencia será de hasta 1 año.

Qué valores rigen en CABA para realizar el trámite:

Autos : $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

¿Quiénes no deben pagar la VTV?

Para los conductores que tienen registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que les permite acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular.

Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.

Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.

Discapacitados no titulares del no titulares del vehículo , aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.

Todos los requisitos para renovar la VTV

Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular, es indispensable presentar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:

DNI vigente.

Licencia de conducir al día.

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.

Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago cuyo comprobante se descarga automáticamente.

En caso de que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.

¿Cuánto cuesta hacer la VTV para autos y motos en la Provincia de Buenos Aires?

La Provincia de Buenos Aires tiene otros montos, dependiendo del tipo de vehículo: